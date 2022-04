Rescataron a una mujer con sus mascotas de un voraz incendio en un departamento

En la madrugada de ayer se produjo el incendio de un departamento ubicado por avenida 3 de Abril 931, donde debieron intervenir los Bomberos y la Policía, quienes rescataron a la propietaria y sus mascotas: dos gatos y 8 perros.

Según se informó, la mujer de 63 años, quedó rodeada de un intenso humo que salía del interior de su casa que se prendía fuego, pero se negaba a abandonar el lugar porque adentro estaban sus mascotas.

Por suerte, solo hubo que lamentar daños materiales. Indicó la Policía que arribaron los efectivos del Grupo de Intervención Rápida 1, quienes lograron sacar a la mujer con los animales que permanecían en el primer piso del edificio.

En relación con el hecho, la hija de la mujer, de nombre Moira, contó que su mamá se llama Mónica y que estaban durmiendo, “cuando empezamos a sentir olor a quemado. Pensé que era algo que pasaba solo en mi habitación, pero después recorrí la casa y me di cuenta de que venía de la parte de abajo, donde tenemos nuestro taller de arte, salí rápido con mis animalitos que duermen ahí”, indicó a Radio Dos.

Añadió además que pidió ayuda, “pero justo no había nadie en la calle, llamé al 911, corté la luz de la casa, mi mamá estaba en la parte de arriba con otras mascotas que tenemos, después salió al balcón con los perritos porque no se veía nada y no podía bajar por el humo que había”.

Y agregó que “a los 10 minutos llegaron los bomberos, lograron que quede en el balcón porque ella no quería salir sin las mascotas”. En cuanto a la causa del incendio la joven dijo que “era el ventilador del taller que quedó prendido, se apagó en un momento y el motor se recalentó, y por eso se prendió fuego”.

(WA)