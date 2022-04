Encuentro Regional de la Fundación Pensar con prestigiosos exponentes

Desde ayer se realiza en la ciudad el “Encuentro Regional NEA-Desarrollo Productivo e Innovación”, organizado por la Fundación Pensar en conjunto con la Fundación Pensar Corrientes.

Es el primer encuentro regional de la fundación con la participación de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa. El objetivo es intercambiar información con expertos sobre el desarrollo productivo y la innovación de la región a fin de diseñar políticas.

De la apertura participaron el presidente de la Fundación Pensar nacional, Franco Moccia; la diputada nacional y presidenta de Fundación Pensar Corrientes, Ingrid Jetter; el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, y vía Zoom dio unas palabras de bienvenida la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Asimismo, el expresidente Mauricio Macri se hacía presente de manera virtual para augurar todo el éxito al evento.

“Quiero agradecer en nombre de la Fundación Pensar a todos los reconocidos oradores, expositores y moderadores por brindar su tiempo y su expertise a tan importante debate, a las autoridades del Banco por poner a disposición tan hermoso espacio, a las autoridades nacionales, provinciales y locales que hoy nos acompañan. Y ciertamente, a todos los voluntarios y voluntarias de la Fundación de Pensar Corrientes y de la sede Central, liderados por Franco Moccia por haber trabajado tan responsable e incansablemente para que este encuentro sea posible”, expresó, Ingrid Jetter

Luego agregó, “con un gran apoyo de la Fundación Pensar Nacional y hoy siendo parte de su Directorio, proponemos, en este espacio que la Fundación Pensar favorece y ofrece, un primer encuentro regional destinado a responder a través de una participación activa y abierta a los sectores partícipes de la economía real de nuestras provincias.

Queremos que los encargados de llevar adelante hoy y en un futuro próximo las políticas públicas puedan escuchar, aprender y analizar de la mano de expositores muy relevantes y actores claves del sector profesional, productivo, educativo y de innovación para salir de la Argentina de la eterna decadencia, nos merecemos y podemos ser un país rico y volver a ser ese país de oportunidades que soñaron nuestros abuelos”.

Al hacer uso de la palabra el secretario general del PRO, Eduardo Macchiavelli, sostuvo que “los argentinos la estamos pasando muy mal, cada día peor y nada hace pensar que esto vaya a mejorar. Tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina, cambiar esta realidad que nos agobia y en ese camino la Fundación Pensar tiene un rol importantísimo”.

Luego, Franco Moccia, presidente de la Fundación Pensar, indicó que “hoy vemos un ataque directo a la Constitución y división de poderes. De estos indicadores hay dos actitudes posibles para reaccionar. La primera es la de quejarse y echar la culpa alguien, que en nuestra sociedad pasa. Otra manera es en el grupo en el que estamos nosotros, que decimos que hay que hacerse cargo, ganar las elecciones y sacar a la Argentina del pozo. Es la manera constructiva de reaccionar. Un punto clave para hacerse cargo es construir planes que entiendan los problemas principales de la Argentina, aprender de experiencia del pasado, entender el contexto”.

Por último, Patricia Bullrich se conectó a través de Zoom y pronunció que “esta modalidad de no solo tener un programa nacional sino que también tengamos programas en cada una de las provincias con una mirada federal es fundamental para que no se construya la Argentina solo desde arriba para abajo. Es muy importante que logremos que la Fundación Pensar no sea una de Buenos Aires sino de cada lugar. Quiero que nos preparemos para gobernar cada provincia, para generar una interpelación con la sociedad que todo el tiempo nos pregunta qué vamos a hacer para cambiar la Argentina”, precisó.