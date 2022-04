El Mercedes de Maradona se vendió a precio de ganga

José Luis Zampa

Diego Armando Maradona conoció la gloria, la fortuna y el estrellato mundial, razones por las cuales era lógico que accediera a los mejores automóviles de su tiempo. Fue así como logró torcer la voluntad de Ferrari (hablamos de Enzo Ferrari, il vero capo de la famosa casa italiana), quien accedió a entregar una flamante F40 pintada en rabioso negro cuando el único color posible para el fabricante de Módena había sido hasta entonces el rosso scuderia.

Sin embargo ,no fue Ferrari la primera gran marca adquirida por el astro del fútbol mundial en los años 80. Su primer auto de élite fue un Mercedes Benz con un poderoso motor V8 de 250 caballos, al que Maradona se subió seis años antes, cuando todavía no era campeón mundial con Argentina y estaba negociando su pase de Argentinos Juniors a Boca.

El Mercedes, una coupé 450 SLC de las que se produjeron solamente 86 ejemplares entre 1977 y 1980, con rarezas de la época entre las cuales se incluían partes de carrocería (motor, capot y tapa de baúl) en aluminio, fue subastado a fines de marzo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, aunque a un precio adjudicado muy por debajo de la expectativa de la firma encargada de la puja: “solamente” 37.400 dólares.

A juzgar por la escasa convocatoria de oferentes fanáticos del 10, el Mercedes en cuestión (que sí es rojo, a contramano de la anécdota ferrarística con la que abrimos este informe) no llamó la atención de los coleccionistas por tratarse de un modelo con apariencia demasiado convencional, sin que la subastadora Sotheby’s haya hecho hincapié en el detalle mecánico más valioso de la unidad: más allá de que su primer dueño haya sido Diego Armando Maradona, el 450 SLC fue una rara avis porque se produjo al solo efecto de homologar el modelo para que pudiera competir en rally.

Según cita el sitio mendocino MDZ On Line, el auto de Diego (mejor dicho, otros Mercedes de la misma horneada que fueron preparados para la alta exigencia competitiva) obtuvo victorias resonantes como los dos primeros puestos del Rally de la América del Sur en 1978 (exigente carrera que recorrió 9 países, ganada por el escocés Andrew Cowan, quien fue escoltado en el segundo escalón del podio por el polaco Sobieslaw Zasada).

Es decir que Diego no se subía a cualquier Mercedes en 1980, sino a un vehículo ganador con un palmarés envidiable en los principales circuitos del mundo. Sin embargo, el auto que fue suyo desde cero kilómetro, y al que utilizó muy poco dado que la unidad recientemente vendida exhibe un odómetro con poco más de 61.000 kilómetros recorridos), fue otorgado por el rematador a cambio de una suma similar a la que hoy en día se puede conseguir cualquier 450 SLC de su tipo en la Argentina (aquí el mismo auto, sin que necesite haber pertenecido al mejor futbolista de la historia, ronda los 30.000 dólares en perfecto estado de conservación).

La sorprendente baja cotización del auto ex Maradona demuestra que no siempre los clásicos utilizados por celebridades constituyen un buen negocio desde el punto de vista de la inversión. Hay casos similares como el del Torino 380S ex Juan Manuel Fangio, que fue vendido también en un remate en Estados Unidos hace algunos años, por el cual un coleccionista argentino pagó 45.000 dólares, una suma insignificante comparada con el prestigio mundial del cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El 128 de Diego

El primer auto en la vida de Diego Armando Maradona fue un regalo. Todavía no era jugador de Boca Juniors, pero la institución decidió incentivar las negociaciones con la entrega de una flamante unidad de la marca Fiat, que por ese entonces (1980) comercializaba la segunda generación de su famoso compacto 128, denominado “Europa”.

El Fiat 128 fue el auto cotidiano de Maradona durante poco tiempo, ya que rápidamente escaló posiciones tanto en el deporte como en su estatus económico, pero siguió en su garaje personal por al menos 3 o 4 años. Lo demuestra el hecho de que ya siendo parte del plante del Barcelona (a partir de 1982), Maradona fuera visto conduciendo su 128 por las calles de Buenos Aires en sus ocasionales visitas al país.

El Fiat finalmente pasó a otras manos y su rastro se perdió hasta que fue encontrado en 2003 en muy malas condiciones, como parte del paisaje de un gallinero, en la ciudad bonaerense de Salto. Hasta allí viajó un fanático de Diego y de Boca Juniors, Martín Verrone, quien además es coleccionista. Por varios años el nuevo dueño del 128 “Europa” lo restauró hasta dejarlo en estado original. En ciertas oportunidades se lo puede ver exhibido en eventos especiales o alguna sesión de fotografías frente al estadio de la Bombonera.