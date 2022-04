Conmovedor mensaje de Fede Bal tras el tremendo accidente que sufrió en Brasil

Fede Bal disfrutaba su presente a más no poder, el actor mostraba en su cuenta de Instagram, postales de los sitios turísticos más lindos del mundo. Se lo veía contento, hasta que sufrió un terrible accidente en Brasil y tuvo que ser trasladado a una clínica de Río de Janeiro y posteriormente, operado.

El conductor viajó junto a su equipo a Brasil, para filmar el programa. En medio de una excursión en parapente, el motor del mismo se le cayó en el brazo, provocándole una fractura expuesta.

Tanto su novia como su madre, viajaron de urgencia para acompañar al actor. “Fede se salvó de milagro, si se le caía en la cabeza, lo mataba”, declaró Carmen Barbieri.

Por otra parte, la cuenta oficial de Instagram del programa El resto del mundo, publicó un video del actor en la camilla, siendo trasladado en una ambulancia. En él, el conductor explicó, entre risas: "Apenas pasa lo que pasa, yo me agarro el brazo tipo Segunda Guerra Mundial. Tranquilo, me subo un auto y una cantidad de sangre. Le manché todo el auto al brasilero, el tipo empezó a agarrar a toda velocidad y agarró unos pozos. Saltaba la sangre para todos lados y el chabón gritaba '¡Carajo!' Me sentía en un tiroteo de una favela, como en una película de Tarantino".

Ahora, una vez pasada la tormenta y ya sintiendo mejorías, el exnovio de Laurita Fernández, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver acostado en una cama de la clínica, sonriendo y escribió, conmovido: "Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película. Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de Río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme), para grabar un vuelo para El resto del mundo pero las cosas salieron mal".