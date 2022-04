La capital provincial tiene tres representantes culturales

Ivone Salazar, José Francisco Desimoni y Agustina Yamilet Morales (en diversidad) son desde el domingo por la noche los nuevos representantes culturales de Corrientes. La elección se realizó en la Sociedad Española y los ganadores serán ahora los encargados de dar a conocer las distintas expresiones culturales, históricas y artísticas de la capital provincial.

En el marco de las actividades organizadas por el Mes de Corrientes, la Municipalidad realizó este domingo la elección de sus representantes culturales. En la Sociedad Española, los electos fueron en el rubro femenino: Ivone Salazar, en el masculino: José Francisco Desimoni y en el de diversidad: Agustina Yamilet Morales.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura y Educación, en la que hubo una inscripción previa y contó con diferentes capacitaciones intenta bregar por un cambio de paradigmas relacionado con el conocimiento que se tiene de la ciudad dado que, los flamantes representantes participarán durante un año en diferentes eventos culturales, turísticos y artísticos en todo el país.

Tras el certamen, desde la comuna resaltaron que es importante que la ciudad de Corrientes siga posicionándose como destino en la región y el país y explicaron que por eso todos los participantes recibieron una preparación en materia cultural, histórica, patrimonial y turística.

“Es una elección importante para la ciudad que después de dos años retomó con una visión muy especial que tiene que ver con la cultura, la de enseñar, ofrecer y comunicar sobre nuestro arte, música e historia y todo lo que tiene que ver con la identidad del correntino, muchas personas se han inscripto y todos pasaron por una capacitación donde incorporaron conocimientos más específicos sobre turismo y cultura”, dijo el secretario de Cultura y Turismo municipal, José Sand.

Representantes

Agustina Yamilet Morales, representante Cultural de la diversidad señaló que el premio es muy importante ya que, “las personas trans fuimos muy excluidas de la comunidad y que hoy el Municipio, el Estado, nos tenga en cuenta con este reconocimiento es muy bueno. Así nosotras podamos llevar a Corrientes en lo más alto, para mí es un honor y un gran orgullo”.

Por su parte, el representante Cultural masculino José Francisco Desimoni manifestó estar muy contento por esta oportunidad y agradeció a la Municipalidad por el reconocimiento. “Vamos a tratar de hacer lo mejor y seguir aprendiendo”, prometió.

En tanto que la representante Cultural femenina, Ivone Salazar, dijo sobre el reconocimiento: “Me transmite muchísima felicidad y un orgullo representar a la ciudad que me vio nacer y crecer y voy a desenvolverme de la mejor manera. Al principio cuando me anoté, el principal objetivo que me planteé fue transmitir, a donde vaya, la cultura de nuestra ciudad”.

Capacitaciones

En los días previos, la Secretaría de Cultura y Educación inscribió a más de 70 personas, de los cuales continuaron en carrera solo 37 postulantes que se presentaron el domingo en la Sociedad Española.

Las capacitaciones dictadas se basaron en conocimiento sobre cultura general: historia, patrimonio y turismo, entre otras temáticas referentes a la ciudad.

El jurado que tuvo a su cargo la selección de los representantes estuvo integrado por Yoana Luque, de “Yoko diseño y moda”, Goyo Prieto y Raúl Alfonzo.

En tanto que entregaron los atributos a los representantes, el secretario de Cultura y Turismo municipal, José Sand, el subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri y la concejal Cecilia Ojeda.

(VAE)