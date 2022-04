La Tosquera: denuncian “desalojos irregulares” que se realizan por la noche

Vecinos del barrio La Tosquera se acercaron ayer a la Fiscalía Correccional N° 2 para denunciar supuestos desalojos compulsivos e irregulares en horarios nocturnos. Cuatro familias se presentaron ante la sede judicial y hoy lo harían otras dos.

Los inconvenientes comenzaron el último sábado cuando la Policía de la Comisaría 15ª, se presentó en el barrio para un supuesto desalojo de un grupo de personas que ocupaba un terreno. Tras idas y vueltas, se conoció que eran vecinos que apoyaban a personas que iban a ser sacadas del lugar que finalmente no sucedió.

“El sábado cuando hablamos con la fiscal había algunas situaciones puntuales con respecto a los vecinos y sugirió que se acerquen a la fiscalía y hagan la denuncia así que eso hicieron hoy (por ayer)”, indicó Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos.

“Se presentaron denuncias y por una cuestión de ordenamiento de la fiscalía van a ir tomando una o dos denuncias por día así que probablemente mañana (por hoy) también se sigan haciendo contra quienes procedieron a estos desalojos compulsivos e irregulares y algunos inclusive en horarios nocturnos y en presencia de moradores con familia y niños”, contó a El Litoral.

En ese sentido, confirmó que la semana pasada y la anterior fueron varias familias las que sufrieron situaciones de supuestos desalojos y contó que hay cuatro que ayer hicieron la denuncia y que hoy harán dos más junto con presentaciones de otras personas del barrio.

“De cualquier manera hay una imputación por usurpación que todavía no se resolvió. La imputación de desalojo para otra persona se está resolviendo”, comentó.

Además, Presman insistió en que “los desalojos fueron compulsivos, orientados y dirigidos por el fideicomiso Santa Catalina con la participación de la Comisaría 15ª y no respeta que son pobladores que tienen más de 15 años en el asentamiento. Son procedimientos ilegales e ilegítimos y hay mucho que analizar sobre todo con los vecinos que están asentados ahí”, dijo.

La Tosquera está registrada en Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y en principio no puede haber desalojados y se debe avanzar en un ordenamiento territorial.

Intento de desalojo

El sábado hubo inconvenientes entre la Policía y los vecinos ante un posible desalojo. “Se dio una situación provocada por la Policía porque le comunicó a la Fiscalía que se estaba produciendo una toma de terreno y no era tal. Eran los vecinos que se solidarizaron con la persona que estaba siendo desalojada pero no era una toma de terreno”. Entonces actuaron en una situación que no era acorde a los hechos y viene el tema de la flagrancia porque supuestamente se estaba cometiendo un delito. Por suerte la fiscal entendió la situación, y se dio cuenta de que era una manifestación legítima de solidaridad y acompañamiento”, indicó Presman.

Por su parte, Julio Maciel, presidente del Foro de Organizaciones Vecinales indicó que vienen trabajando en ese lugar desde enero para que haya una regularización urbana en la zona.

“Lo que sucede es que lamentablemente se distorsiona la realidad, hay un mal manejo de controles como dicen los vecinos que hacen a la noche y que es algo ilegal a nuestro entender, es un patrullaje y estamos en desacuerdo. Tenemos claro que no va haber ningún desalojo de ninguna familia establecida que están viviendo en el territorio”, contó a El Litoral.

“Lo del sábado fue una arenga para hacer creer que hay cinco o seis familias que van a ser desalojadas pero no fue así. Tenemos conocimiento de que hay una denuncia hecha por el Fideicomiso por esta persona pero él sigue. Después de que lo echaron y le sacaron todas sus pertenencias, volvió a levantar todo pero sigue ahí. Queremos hablar con Hilda Presman porque nosotros tenemos nuestra versión de los hechos”, concluyó.

(GGC)