Boca cayó ante el Corinthians y complicó su clasificación

Boca Juniors perdió 2 a 0 ante Corinthians anoche en San Pablo, con ambos goles de Maycon, resultado que complica su clasificación en el grupo E para los octavos de final de la Copa Libertadores.

El ganador, con 6 puntos lidera ahora la zona y Boca con 3 unidades comparte la posición con Always Ready, de Bolivia y Deportivo Cali, de Colombia, que jugarán en La Paz este jueves.

La derrota es un nuevo golpe anímico para los dirigidos por Sebastián Battaglia. En las próximas horas se verá como queda el “termómetro de las sensaciones” de la dirigencia xeneixe con el técnico, y qué crédito tiene después de vencer el fin de semana pasado a Central Córdoba, de visitante, 2-1, en lo que fue solo un respiro momentáneo para una situación muy difícil.

Boca presentó de nuevo el esquema de tres volantes con un enganche, después de haber utilizado en los últimos cinco encuentros una formación con tres delanteros, ante un adversario que estuvo lejos de ser “brillante”, y que mostró limitaciones, que con más voluntad que juego se llevó tres puntos importantes.

El equipo dirigido anoche por Filipe Almeida, ante la ausencia de su técnico titular Vitor Pereyra, afectado de coronavirus, ganó merecidamente el partido por saber anotar en los momentos claves ante un Boca que otra vez mostró algunas “ráfagas” de sus individualidades, pero no le alcanzó para vencer a un rival al que tampoco le sobró mucho pero le alcanzó para ganar bien.

En el segundo tiempo, cuando la visita poseía más el balón en el medio ante el ingreso de Alan Varela y merodeaba el arco de Cassio, una réplica comandada por Roger Guedez ante un error defensivo, otra vez le permitió a Maycon sentenciar el partido.

En los primeros minutos del partido y cuando los dos equipos se estaban estudiando los locales iniciaron una jugada por la derecha de su ataque, el marcador Fagner se proyectó y mandó un centro para que Maycon le ganara la posición a Advincula y con un cabezazo cruzado abajo venciera la resistencia de García.

En los primeros minutos, con más actitud que juego, el Timao se llevó por delante a Boca. La visita sufría los viejos errores de un mediocampo con muchos espacios y los vacíos que dejaba a sus espaldas Guillermo “Pol” Fernandez.

Boca era más voluntades individuales que jugadas de equipo. Cada arranque de Romero, Ramírez o Salvio eran cortados por los volantes corinthianos con infracción ante un árbitro que empezó a llenar el partido de tarjetas.

La única llegada profunda de los de Battaglia en esa etapa fue una buena acción de Salvio que cedió a Medina quien por derecha lanzo un centro trasante que no pudo conectar Vázquez.

En la parte final ingresaron Benedetto -que llegó a la tercera amarilla y no podrá estar contra Always Ready en Bolivia- y los juveniles Zeballos y Varela que le dieron más juego pero así todo no crearon situaciones de riesgo el arco defendido por Cassio.