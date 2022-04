Sorpresiva respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si escuchó la canción de la China Suárez

Desde que Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez tomaron la decisión de separarse, son múltiples los rumores en torno a la relación que tienen actualmente. Porque claro, tienen dos hijos en común, Magnolia y Amancio, razón por lo que inevitablemente siguen en contacto. En un primer momento, trascendió que la ruptura no había sido en los mejores términos por supuestas infidelidades por parte de la actriz. Luego, se dijo que ella le debería dinero y que incluso el vínculo con su ahora ex suegra no sería el mejor. Pero lo cierto es que todas estas versiones fueron desmentidas por ambos.

Sin embargo, por el momento no se los volvió a fotografiar juntos. Por eso, cada vez que el actor aparece púbicamente, es inevitable que le pregunten por la madre de sus hijos menores. En este caso, el miércoles por la noche se lo pudo ver en el estreno de la obra teatral Closer, protagonizada por su gran amigo Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala, Juan Gil Navarro y Carolina Peleritti. A la salida, fue abordado por el cronista de Socios del espectáculo (El Trece), quien le consultó si había escuchado el nuevo tema de su ex, que se lanzó como cantante con ”El juego del amor”, una canción de la que participó junto a Santiago Celli.

“¿Sabés que no lo escuché? No lo he escuchado todavía. Sé perfecto de su lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”, se sinceró, sorprendiendo al movilero con su respuesta. Entonces, el periodista insistió: “¿Siguen vinculados por los chicos?”. “Obvio, para toda la vida, por los chicos, que es lo más importante”, cerró contundente el protagonista de El primero de nosotros.

En tanto, Vicuña está atravesando un gran momento personal por su noviazgo con Eli Sulichín, a quien conoció a fines del año pasado. En las contadas entrevistas que brindó, destacó que Eli “es una mujer que banca, muy compañera”, y se mostró feliz por el apoyo que le brinda desde que se conocieron. De hecho, durante su visita a PH, Podemos hablar reafirmó su presente sentimental: “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo, pero con otros tiempos; esto empezó hace seis o siete meses y estamos en otro momento de la vida”.

La relación avanzó de manera intensa -como la definió el actor- y a fines de enero aparecieron las primeras imágenes de ellos juntos. Fue durante un paseo posterior a un almuerzo en un exclusivo restaurante de José Ignacio (en Punta del Este, Uruguay), donde se mostraron tomados de la mano. Luego viajaron a Europa de vacaciones, y vivieron su romance en París.

Días atrás, Sulichin le hizo una declaración de amor incondicional a través de las redes sociales. La agente de marketing compartió una tierna foto junto a su novio, y agregó el mensaje: “Siempre te voy a acompañar”. En la imagen se la ve dándole un beso en el cachete a Benjamín, mientras él la rodea con sus brazos y posa sonriente. Al ver su declaración de amor, Vicuña no dudó en publicarlo en Instagram, donde tiene más de 2,5 millones de followers. Según se pudo observar, la postal está capturada en Mendoza, a donde él estaba grabando una película.

Infobae