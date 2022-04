Habló el remisero asaltado y dijo que “ellos me dejaron por muerto”

El remisero que fue hallado desvanecido el pasado miércoles 20 en el acceso a Santa Ana, habló ayer por primera vez desde que ocurrió el hecho y opinó que él considera que los delincuentes lo "dejaron por muerto".

Le robaron dos teléfonos celulares y dinero, que hasta el momento no fueron recuperados por los efectivos policiales de la Comisaría de Santa Ana, que según afirmaron, lograron atrapar a uno de los delincuentes, aunque el segundo permanece prófugo.

Victor Araujo admitió que "después de lo que pasó tengo miedo de volver a salir a la calle, miro para todos lados con desconfianza", sostuvo ante FM Radio Dos, donde se refirió al robo, donde casi perdió la vida

"Esa noche alcé a dos pasajeros de calle en la zona del Campus de la Unne y me pidieron que les lleve a Santa Ana, hasta la zona del hípico. Les dije que yo no conocía el lugar, pero me dijeron que me iban a guiar. Pero al llegar empezamos a dar vueltas, porque no encontraban supuestamente la casa. Ibamos de un lado para otro y nada", recordó.

Agregó que "entonces freno el auto y les digo: 'será que le pueden llamar a la persona que están buscando para que les pase la ubicación'. Fue entonces que me tiraron para atrás, me asfixiaron y perdí el conocimiento. Es todo lo que me acuerdo", relató el trabajador. "La policía me encontró en el asiento de atrás, con mi saco atado por la cabeza. Yo digo que ellos pensaron que me mataron" remarcó, antes de añadir que "estuve casi tres días dormido y después comencé a volver; me dicen que tuve visitas en terapia, pero no recuerdo", señaló.

El hombre por el momento permanece en reposo y bajo cuidados médicos, mientras se recupera en lo físico y también en lo psicológico por las secuelas que le dejó la traumática experiencia.

(WA)