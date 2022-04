Junto con Francella un actor correntino protagoniza una película de Netflix

Granizo es una película que se estrenó hace cinco días y en la que aparece un actor correntino: Horacio “Chirola” Fernández. Se puede verla en la plataforma Netflix.

Esta es la segunda participación correntina en Netflix, después del largometraje Las mil y una, dirigida por Clarisa Navas y protagonizada por un elenco regional.

Con Guillermo Francella a la cabeza y un par de polémicas, Granizo se posicionó como tendencia dentro de Netflix, una plataforma popular que ya provocó reacciones de fama a favor de Chirola.

Por extensión de su personaje en el cine, ahora la gente en la calle le consulta cuándo va a llover. Su papel en el filme es el de un gurú, que saca a la historia de su conflicto.

“Es mi segunda vez en el cine nacional, porque ya trabajé en El sacrificio de Nehuén Puyelli, dirigida por José Celestino Campusano y filmada en la cárcel de Caseros, en Buenos Aires”, explicó el actor correntino a El Litoral.

A nivel regional, Chirola cuenta con un vasto recorrido por producciones locales, 35 años de trayectoria y una activa participación en el Festival de Cine 100% Regional Guácaras, que se realiza anualmente en la localidad de Santa Ana, cercana a la ciudad de Corrientes. “El antecedente en Netflix es Las mil y una, de la gran Clarisa Navas y ahora está Granizo”, detalló Fernández.

Desigualdad

De acuerdo con la sinopsis oficial de Granizo, un famoso meteorólogo de la televisión se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo.

Esto lo obligará a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal.

En ese viaje de autodescubrimiento, el personaje principal se encontrará y se sorprenderá con el gurú personificado por Chirola Fernández.

Su perspectiva sobre el cine ahora es más amplia, a días del estreno de su segunda participación en la producción nacional.

“Las únicas diferencias que veo (entre el cine regional y el industrial) son las tecnológicas y las de presupuesto, porque en calidad artística y talento no tenemos absolutamente nada que envidiarle a nadie. Pero si a nosotros nos dan los mismos recursos, podemos hacer millones de cosas y no tenemos que salir de Corrientes porque tenemos paisajes, comida, música, idioma”, dijo Chirola Fernández a El Litoral.

Consideró, incluso, que “una parte del presupuesto gubernamental sea destinado a impulsar el cine regional”, como propuesta para alcanzar mejores niveles en las producciones locales.

El autodescubrimiento también interpela a Chirola, que recibe comentarios y felicitaciones por su actuación hasta cuando va a comprar pan en el kiosco de su barrio.

“La repercusión es increíble. Fue un reguero de pólvora en mi barrio. Ahora la gente me pregunta cuándo va a llover, si va a caer granizo. Es lindo que mucha gente que no conozco me salude en la calle y me muestre afecto, cordialidad, respeto”, se sorprendió el actor. Granizo es una comedia dramática coescrita por el galardonado Nicolás Giacobone, estrenada el 30 de marzo. La película tiene como escenarios principales locaciones en Buenos Aires y Córdoba, y la participación del grupo de cumbia santafesino Los Palmeras.

(IB)