Shirley Villalba o el “animal marcado”

Desde la antigüedad el aforismo ha sido un vehículo lingüístico muy codiciado para expresar una sentencia de una manera concisa. A lo largo de la historia se ha ido definiendo como un género literario cimentado por sus parientes cercanos como el axioma, la máxima, el adagio, el proverbio, etc. Baste con recordar algunas de las frases de Heráclito o Píndaro para luego trasladarlas al Nietzsche de Más allá del bien y mal (ya tocado a veces por la introducción del “yo”) y llegar al Cioran del siglo XX.

En Argentina, Antonio Porchia escribió durante toda su vida lo que él llamó “Voces”, las suyas propias y de los otros en los actos cotidianos de estar en el mundo: el desconcierto de creer conocerlo y no; de sufrir y ser feliz. No ha de extrañar que Alejandra Pizarnik conectara fuertemente con los aforismos-poesía de Porchia por su sabiduría, por su brevedad y concisión y profundidad metafísica, por ejemplo: “Mis ojos, por haber sido puentes, son abismos”, o de modo más genérico: “El hombre vive midiendo, y no es medida de nada. Ni de sí mismo”.

Parte de la obra poética de nuestra asaltante de hoy se inscribe en lo aforístico (“Unos pocos, que dicen no saber / nada, me lo han mostrado todo. / Y yo lo he visto todo. Sin entender nada”) y cuando no en lo epigámico, en breves refucilos: “Beso de la sombra, que me sangra. / Vientre de la copa, que me vierte./ Boca del vino que me bebe. / ¡Ah! Labios rotos de la ebria noche”.

Quien decide amar sabe que deberá, en algún momento, atravesar un desierto hecho a imagen y semejanza de la ausencia. Ese es el “sino” de respirar y entregarse al mundo: “Soy la sangre de la noche / y la noche / el veneno / que en mí / desangra su mirada”.

Palabra decantada, sobria la de Villalba. La agonía de lo humano se deposita en los márgenes del poema, en lo que calla, en el blanco de la página que rodea y asfixia a la letra respirada y padecida: “Las palabras se abren, como se abre una trampa, como se abre una flor. / Yo caigo en ellas sin palabras. Como cayendo al amor”.

¡Salud, poesía y libaciones!

Muestrario mínimo

Dación

De tanto dar,

se quedó con las manos llenas.

Cinismo

Cosa rara, el hombre hablando

[del hombre.

El hombre hablando de algo

[que ya no conoce.

Cimentación

Me abajo para arribarme.

Si quiero llegar a esa altura…

Tendré que cavar más hondo.

Sordera

Fundamentalmente, esa voz

[que no me oye, es la mía.

Apalabramiento

Para que las palabras no me maten.

Muero en ellas, no con ellas.

Encuentro

para encontrarnos solo falta

[levantar las manos

para encontrarnos solo falta

[no seguir perdidos

Falling in love

Las palabras se abren, como

[se abre una trampa,

[como se abre una flor.

Yo caigo en ellas sin palabras.

[Como cayendo al amor.

Sangramiento

Entré en la espina

y mi aroma se clavó en su sangre

y goteé la rosa.

Revelación

Cuando te vi,

aquí adentro…

Se hizo de día.

Lentitud de quien extraña

Ver los pies del camino sin mirada

enmudecer de a poco

vivir el silencio de tu cuerpo

el callejón sin salida de tu voz

vivir la distancia más sorda morir...

morir velozmente como

[una tortuga.

Bigotismos

pintó el rostro de la nada,

[lo disimuló con ganas

[le inventó un bigote feroz

y dijo que era su padre

Contra-contemplación

no me siento triste

no me siento mal,

¡no me siento dije!,

como quién no está

Una vez una rambla

aquí estoy

viviendo en el encuentro de tus ojos

intentando ya no besarte

en el regazo de este gozo

lamiéndote las manos

las comisuras de tus dedos

hasta los codos,

yo sé que el mar es un sentimiento de arena

y que el amor está inflado de viento,

pero si te digo que me sabe a poco este tiempo

y que el mar es un alma

[que vive en ti

no, no miento,

por eso apriétame de nuevo

contra tu noche

y mójame de bocas

y abandóname en la sal de tu sexo

y abandónate a esto

es el amor encerrándonos

[en su huella,

¿qué son esas rocas mirando

[nuestro vuelo,

[sino gaviotas?,

¿sabes?, no es solo el mar el

[que has dejado en mí,

ni eres solo una marea

en la que esta noche me aviento,

¿sientes?,

nos han pasado tantas olas,

pero nos ha pasado una sola,

ahora

anda

despierta

que nada es sueño

que soñar después de ti es poca cosa

(De Animal marcado)

Saco y corbata

tengo un corazón

que viste de saco y corbata

cada vez que te veo

se me desacomoda el aire

se me erizan

las cejas en la espalda

se me anudan

los ojos en la garganta

y la voz

se me escapa por los pies

(De Penumbra hembra)

Anticipo de primavera

es urgente decirte

que anoche te vi de vuelta

y que anoche

me viste tejiendo un trazo

de tus ojos entre las manos

es inminente decirte

que todo este tiempo te esperé

con restos de cenizas entre

[los labios

sin embargo

es absurdo que hubieras

[tardado tanto,

pero la vida es así,

mientras yo iba deshilando

hebra a hebra

tus cabellos enredados

en mi cansancio

ahora,

aunque digas lo contrario,

aunque digas nada,

ahora nuevamente es temprano

porque anoche viniste

y fuimos felices

y fue azul la primavera

y pintamos de rojo cada espacio

te confieso,

el amor

es un lugar extraño,

por eso es urgente repetir

lo que empezamos

por eso es necesario pedirte

que vuelvas cuanto antes

y que llegues

y esta vez, por fin te quedes