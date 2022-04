El romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel generó internas el mundo del fútbol

Pese a que la relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel despertaron la atención de todos los medios –en especial, tras rumorearse que el futbolista todavía estaba con Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista, cuando comenzó a salir con la cantante; Pampito sorprendió al revelar cómo fue tomada esta noticia en el ambiente futbolístico.

“El lío que hay entre las esposas de los jugadores… ¡Son ‘anti Rodrigo de Paul’ total!”, fue la introducción que hizo Fabián Doman en Momento D, antes de darle la palabra a su panelista.

A su turno, Pampito detalló: “¡Lo detestan! Una persona con la que hablé y que juré no dar el nombre, me contó muchos detalles. Muchas cosas me las confirmó y otras fueron datos sobre lo que fue el escándalo de Rodrigo de Paul, Camila Homs y Tini Stoessel”.

“Hoy, las esposas de los jugadores están odiadas con Rodrigo, pero odiadas a otro nivel, lo bardean”, cerró el periodista.

Fuente: Ciudad.com.ar