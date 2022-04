Regresaron a las aulas 25.000 correntinos que habían abandonado la escuela

Se estima que unos 25.000 alumnos correntinos que habían abandonado la escuela retomaron las clases en la provincia, aunque todavía hay unos 5.000 que no asisten a instituciones educativas. Las autoridades provinciales indicaron que algunas de las causas se deben a no tener medios de transporte o falta de asistencia médica.

Los estudiantes que todavía no asisten a los establecimientos se debe a la falta de contacto con los docentes o directivos y por la pandemia decidieron no presentarse, según informaron. Es por eso que el Ministerio de Educación decidió recorrer nueve comedores en la Capital donde asisten alrededor de 200 alumnos con tutores y docentes.

“Lo que hay que hacer es incluir y eso no implica que lo hagamos sin calidad, debemos trabajar. Hay que pensar que ahora la educación secundaria es obligatoria, antes no lo era. Entonces, el alumno que empieza el Jardín debe terminar la Secundaria. Tenemos que agradecer que nuestros docentes pudieron sortear la pandemia, en otros lugares están peor con índices feos que hay que revertirlos. Nosotros tuvimos 30.000 alumnos que perdimos en la pandemia y hoy solamente 5.000 no están en las aulas”, indicó la ministra Práxedes López en el programa Corrientes en el Aire emitido por radio Continental.

“Los 25.000 alumnos que recuperamos fue porque fuimos puerta a puerta. Tenemos dos programas para lograrlo, ‘Volver a la Escuela’ y un programa provincial de fortalecimiento a las trayectorias escolares que está desde hace cuatro años. Porque el Gobernador cuando asume me dice que hay que cambiar los índices de terminalidad de la escuela secundaria”, comentó.

Además, la ministra aseguró que los problemas por dejar el colegio son multicausales, entre ellos estudiantes sin transporte para llegar a la institución educativa rural o falta de asistencia médica en varios casos. Con esta última problemática, indicó que se realizan articulaciones entre ministerios para lograr que los jóvenes no dejen de asistir a las aulas.

“En la escuela secundaria, el alumno se cansó de la virtualidad y por eso volvimos a la presencialidad y no se la discute. Los chicos, en gran parte, no tenían la tecnología para asistir a clases, muchas veces le pedían el celular a los padres o abuelos. Para las familias era muy difícil compartir un solo celular, no llegábamos al material impreso”, explicó López.

Asimismo, destacó que la situación poscovid está contemplada y que cada escuela en particular debe trabajarlo. “Tuvieron un tiempo de diagnóstico que hacen las instituciones. Hay que buscar la forma para darle clases de apoyo a los alumnos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar fuertemente por la educación de Corrientes”, dijo.

Con respecto al sistema de inscripción en la escuelas y las largas filas que se originan al respecto sobre todo en la zona del casco céntrico, destacó que para evitar estos inconvenientes hay un sistema de inscripción online y que solo algunas escuelas utilizan otras maneras. “El año que viene vamos a tener la Escuela Portuaria que va a albergar a muchos alumnos. Ningún alumno puede quedar afuera”, informó la ministra.

“Creemos que los chicos deberían ir a las escuelas de sus barrios, donde hay desarrollo habitacional debe haber una escuela. Volvieron todos los contenidos, tenemos que hacernos cargos de que debe saber un alumno en el año que le corresponde. Es un acuerdo entre docentes y deben hacerlo con sus estudiantes. Si un alumno repite la institución donde cursa se debe hacer cargo, salvo que quiera irse de la institución”, concluyó.

