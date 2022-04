Crece el uso de Uber en Corrientes y los remiseros piden que se reglamente

Los remiseros de Corrientes piden que reglamenten a los móviles que utilizan Uber para trabajar, ya que no cuentan con una habilitación de transporte de pasajeros. Además, indicaron que la situación es propicia por la alta demanda y la poca oferta de vehículos.

Algunos clientes que utilizan la aplicación comentaron a El Litoral que se pide el móvil y es adjudicado rápidamente y con una espera de cinco minutos. Además, un viaje de alrededor de 13 cuadras sale unos $175, en ese sentido casi igual al servicio de remises. Por otro lado, afirmaron que no hay señalética y parece un auto particular. El precio que saldrá el viaje y el camino que toma el vehículo aparecen en la app a través de un GPS hasta que finaliza el trayecto.

La Municipalidad de Corrientes reafirmó que “por el momento está prohibido, porque no cumplen con los requisitos necesarios” y ante una posible regularización “no hay nada”.

En ese sentido, autoridades de la Asociación de Remises de Corrientes afirmaron que esta situación se da por la baja oferta que tienen y una demanda elevada en horas pico. “Todos estamos desbordados en demanda, entonces aquel que no reúne las condiciones para habilitar seguramente le es propicio volcarse a eso y el Municipio va a tener que atacar en serio la competencia desleal porque de lo contrario nadie habilitaría ningún auto. No tiene sentido que gastemos más de $10.000 para habilitar y los de Uber trabajan igual, se pierde recaudación. La Municipalidad y el ente regulador no tendrían razón de ser”, resaltó el referente de la entidad, Juan Castillo, a El Litoral.

En ese sentido, sostuvo que no hay inconvenientes en que se inserten a trabajar en la ciudad, aunque pide que sean bajo las mismas reglas que los remises.

Asimismo, indicó que en los próximos días habrá una reunión con funcionarios municipales para analizar esas cuestiones debido a que no tienen legalidad. “No puede haber un emprendimiento de manera desleal porque se arruinan otras economías, acá lo que pretenden es quedarse con el servicio que venimos defendiendo durante mucho tiempo”.

Castillo resaltó que “en caso de ser necesario se van a manifestar”, pero que “tienen el compromiso del intendente para combatir la situación como sucedió en Mendoza que fueron rigurosos y secuestraron varios autos”. Además, afirmó que si la situación sigue, lo que sucederá es que nadie habilitará ningún auto y que “todos” tienen derecho de trabajar.

“Nosotros, donde detectamos un vehículo de Uber informamos a la Secretaría de Transporte porque tienen que ser levantados. Primero porque es una competencia totalmente ilegal porque no tributa nada, entonces pueden tener otros valores, y ellos como pueden ser una empresa internacional siempre que se insertan en una ciudad buscan tirar el precio abajo para monopolizar el servicio. En Buenos Aires en la lucha con los taxis la diferencia que tienen es de $10, una vez que se insertan actualizan el precio a lo normal y acá no va a ser la excepción”, explicó el referente de remises de Corrientes.

“Los precios que ellos manejan son iguales a los nuestros, no hay diferencia en los tramos iniciales. La propaganda de ser más barato no creo que sea tal en una región donde los costos son elevados y lo único en lo que tienen la ventaja es que no tienen el requerimiento de una técnica que vale casi $5.000 o un carnet que vale casi $3.000. Ellos usan una cobertura seguramente particular que también es más barata, sus gastos son inferiores”, concluyó. (GGC)