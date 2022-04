More Rial defenestró a su mamá, Silvia D'Auro: "Para mí está muerta"

Hace varios meses, More Rial hizo una serie de desgarradoras declaraciones sobre el maltrato y abuso que sufrió a manos de Silvia D´Auro, la mujer que la adoptó con a su hermana, Rocío Rial.

Si bien todavia se encuentra en medio del juicio por abandono, la mediática de 23 años ya no se siente afectada emocionalmente por lo que hizo su madre adoptiva durante sus años de niñez. En ese sentido, la hija de Jorge Rial habló en "A la tarde" y le dedicó furiosos mensajes a D´Auro.

“¿Alguna vez pensaste sacar el nombre de Silvia D’Auro de tu partida de nacimiento?”, quiso saber Karina Mazzocco, a lo que la joven expresó: “Ya soy mayor de edad y no me pesa el nombre de ella”.

“Para mí Silvia está muerta hace mucho tiempo. No es alguien que pueda llegar a vivir en mi vida. Ya está”, aseguró contundente a través de una llamada telefónica. Todos se vieron sorprendidos por la dureza de sus palabras, pero More reiteró lo dicho: “Ah, pero ya no me afecta a mí. Por eso lo puedo decir bien. Mi tío sabe lo que pasé yo. Ella se ganó eso”.

En comparación con su madre del corazón, Jacqueline Patoka, con quien mantiene una relación familiar, la mamá de Francesco destacó: “Jackie es una gran mamá, no es como Silvia que se borró. Siempre está”.

Entonces, la conductora sorprendió con una pregunta reflexiva: “Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”. “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”, contestó More al asegurar que nunca la perdonaría.

