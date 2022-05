Una vecina denunció que le cobraron $289 el litro de gasoil

Una vecina de Paso de los Libres visitó Curuzú Cuatiá y denunció en redes sociales que el litro de gasoil en esa comuna ronda los $289. En Capital, este combustible cuesta entre $162,50 y $164,50. Días antes otro usuario denunció la situación en redes sociales y el valor era de $20 menos por lo que se incrementó en los últimos 6.

La denuncia se viralizó ayer en redes sociales, donde Verónica Veris compartió el ticket de compra en una estación de servicio de bandera blanca ubicada en la intersección de las rutas 119 y 126.

“Como podés observar, $289 pesos el litro de gasoil. Cosas de locos”, escribió Veris en su cuenta de Facebook. “El señor que me atendió cuando me dijo el precio me lo dijo en voz bajita sintiendo esa vergüenza ajena y se sonrió como diciendo “tu cara de asombro la entiendo”, resaltó la mujer. La compra total de la mujer alcanzó $3.000.

Días antes, Mario Diaz, otro usuario de Facebook, difundió en sus redes sociales una situación similar. Su compra rondó los $9.000 en total ya que el litro de gasoil estaba $269.

Eso quiere decir que en menos de una semana, ya que la compra fue realizada el 9 de mayo a las 15.05, el combustible subió $20.

(BDC)