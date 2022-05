Esquina: acusaron a una docente de agredir a un estudiante e irán a la Justicia

Un grupo de madres, tutoras de estudiantes del tercer grado de la Escuela 279 de Esquina denunciaron a una docente por haber agredido a un estudiante. La directora y la maestra acusada aseguraron que eso no ocurrió y presentarán cargos contra las madres.

La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer de Esquina por Adriana Cifuentes, madre de un niño. Según Cifuentes, Marisel Guzmán, docente de la escuela en el barrio San Antonio de esa comuna habría atacado a su hijo. “Esa maestra pellizcó en el pecho a mi hijo y le pegó con una birome en la cabeza”, indicó a TN Esquina.

La madre relató que la situación se habría repetido en varias ocasiones con otros niños y niñas. “Eso empezó en marzo con uno de los compañeritos al que le agarró del cuello y lo golpeó con el pizarrón. A raíz de eso, otra mamá me comentó y yo le dije que a mi hijo nunca le había hecho nada. Pero cuando vine a la escuela a retirarlo, sale y me dice que la maestra le había pellizcado y que le había pegado con la birome en la cabeza”, sostuvo. Además, resaltó que tiene pruebas del hecho ya que tomó fotografías del niño con las supuestas heridas.

El hecho tomó otra connotación luego de que la madre agrediera a la docente en plena calle. “Ella también me hizo una denuncia, porque yo ayer le di unos cachetazos a la maestra en la calle”, comentó.

Para resolver el conflicto la directora de la institución realizó una reunión de tutores. “Hablamos con la directora, pero no nos solucionó nada. Ella niega totalmente que la maestra pudo haber actuado así”, indicó Cifuentes. “La agredieron, la insultaron y también la lastimaron, entonces tuve que ir hacer la denuncia”.

“Se presentó el médico policial para constatar cómo estaba la docente y entonces ahí fue que pedí a las madres que se acercaran”, explicó al respecto Rita Aranda, encargada del establecimiento a TN Esquina.

Las docentes también realizaron una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad por agresión. “Esto ocurrió fuera del local escolar, como estamos amparados por la ley, por hostigamiento e insultos, voy a acompañar a la docente a hacer su denuncia”, indicó.

Sobre la supuesta agresión denunciada por las tutoras, indicó que: “Es algo que no podemos comprender, porque la docente hace nueve años que trabaja en este establecimiento y jamás tuvo un problema como este. Sinceramente, estamos todos sorprendidos, porque todos los colegas están de testigos, que esta es la primera vez que ocurre. Lo que yo le prometí a las madres es que iba a ser como un nexo entre ellas y la docente, de todo lo que pueda acontecer. También he decidido que a ese niño lo voy a cambiar de grado para resguardar a ambas partes”, explicó la directora.

Sobre la posibilidad de quitar a la docente de su cargo, la funcionaria destacó que eso no será posible. “Eso yo no lo puedo hacer, porque la docente también hizo su descargo y ella nunca actuó de esa manera. Entonces yo no puedo solicitar y tampoco tengo la facultad de mover del cargo a una docente”. Al respecto, las tutoras aseguraron que llegarán hasta el Ministerio de Educación.

La docente acusada también se refirió a la cuestión. “Tuve a cargo primer grado, segundo y tercero, siempre en el primer ciclo. Jamás he tenido problemas con algún niño y por ende con los tutores tampoco. Siempre fui una docente que estuve abierta al diálogo con todos los tutores”, sostuvo Marisel Guzmán a TN Esquina.

“Actualmente tengo un grupo de WhatsApp, donde también me comunico con las madres, informando sobre los chicos, e incluso la semana pasada yo mandé un mensaje, donde les dije que los días martes y jueves, los niños tenían educación física y que en ese horario se podían acercar para preguntar sobre el rendimiento de los alumnos, o si tenían algún inconveniente”, explicó.

“Jamás estas madres que me están acusando, se acercaron. Me llamó la atención, que ahora están todas juntas acusándome de algo que yo no cometí”, resaltó.

