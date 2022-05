Pesar por la muerte del querido artista correntino Rolando Díaz Cabral

Murió a los 85 años el querido artista correntino Rolando Díaz Cabral, reconocido escultor que con sus obras reflejó a lo largo de varias décadas las costumbres y la idiosincrasia del pueblo correntino.

El escultor estaba radicado en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde poseía su atelier y creaba en forma constante.

De allí surgió en su momento una de sus esculturas más conocidas: El canillita que vocea los diarios recién salidos de la imprenta, adoptado en los años 90 como símbolo por el diario El Litoral de Corrientes.

Díaz Cabral ha merecido innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional, pese a que desarrolló buena parte de su carrera en una provincia del interior como Corrientes.

Su trayectoria se inició hace más de 50 años, cuando comenzó esculpiendo carrozas en papel de diario y engrudo para los carnavales de nuestra capital, en un tiempo de mucha nostalgia pero también “de mucho esfuerzo y mucho sacrificio”, recordaba Rolando.

Nacido en pleno corazón del centro capitalino, su cuna tiene historia y de la más frondosa, ya que su familia vivió en su infancia en lo que hoy constituye el Museo Casa Molina, por calle Carlos Pellegrini.

Reconocido por realizar las mejores y premiadas carrozas de las comparsas tradicionales de la Capital Nacional del Carnaval: Copacabana, Ara Berá y Frou-Frou, el artista recorrió el mundo cultivando sus conocimientos que cada día los transmite de generación en generación.

Díaz Cabral emigró de esta, su provincia natal, hace más de 30 años, pero siempre regresó con trabajos renovados que le permitieron mantener fuertes lazos con la comunidad correntina.

“Soy un preso de Corrientes. En realidad nunca me fui, no paso un día sin pensar en mi provincia. Se me llenan los ojos de lágrimas solo de escuchar hablar de mi tierra”, decía cada vez que volvía.

Entre su extensa lista de reconocimientos, se mencionan el primer premio en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza; en la de Mar del Plata; la del Tabaco, en Goya; de la Flor, en Escobar; la del Citrus, en Entre Ríos, y de la Primavera, en Santa Fe.

Díaz Cabral fue un cultor de la estética y el estilo en sus creaciones. Corrientes nunca dejó de ser parte importante de su vida. “Corrientes fue mi inspiración. Lo que me hizo crear y esculpir fue la nostalgia permanente por Corrientes”, recordaba en una de sus últimas entrevistas radiales en noviembre.