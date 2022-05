Jésica Cirio rompió en llanto al hablar de la muerte de Gerardo Rozín

Faltando pocos días para que se cumplan dos meses de la muerte de Gerardo Rozín, Jésica Cirio rompió en llanto al recordar las últimas charlas con el productor y conductor de La Peña de Morfi, programa que volvió a la pantalla de Telefe, con Jey Mammon.

"Gerardo era como un tío, como un hermano, un amigo. Todo. Me preparó para lo que iba a pasar, para que yo tome conciencia de eso. Fue muy lindo poder despedirme", comenzó diciendo Jésica en PH, Podemos hablar, con la voz temblorosa.

Al pensar en una de las últimas conversaciones con Rozín, Cirio no pudo contener el llanto: "Tres días antes de que pase lo que pasa, se quería cambiar, me dijo 'en tres días nos juntamos. Me voy a cambiar, me voy a maquillar y voy a grabar'. Pero así fue".

LA REFLEXIÓN DE JÉSICA CIRIO TRAS LA MUERTE DE ROZÍN

"Todo en la vida pasa por algo. Esto te enseña a tomar más conciencia de la vida, a disfrutarla más y a valorarla más", aseguró la conductora.

Conmovida, Jésica Cirio concluyó: "Estamos súper de paso. Nadie está exento de nada. Más después de una pandemia. Hay que hacerle honor a su legado, que es el programa que él dejó y es maravilloso".

