Aníbal Fernández contra Cristina Kirchner: “Se corrió de la gestión”

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen sin hablar, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó a la vicepresidenta al asegurar que se “corrió de la gestión” de Gobierno.

“Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema”, cuestionó en declaraciones a la prensa antes de ingresar a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

De esta manera, el funcionario nacional volvió a defender al presidente Alberto Fernández y habló de la necesidad de seguir generando debates para buscar consensos.

Aunque dejó un fuerte mensaje a la vice. “No mencionó al Presidente; no habló del acuerdo con el Fondo, que es un trabajo fenomenal, porque si no resolvés esa mora te saca del país, no podés pedir un peso a nadie; omitió hablar de la desocupación del 7 %, que era muy difícil llevarlo a ese punto”, enumeró respecto del discurso de Cristina en Chaco.

“Insisto en que el método no puede ser la interna, el método es lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. No hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de acciones concretas y constructivas”, sentenció.

Fernández también le reprochó que durante esa última aparición pública de la expresidenta en Chaco no apuntara a la oposición. “Tenemos una visión más de interna que otra cosa y hay que tratar de superarla”, expresó.

