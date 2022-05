†

MIRTA SUSANA

GONZÁLEZ

DE ENRÍQUEZ

Q.E.P.D.

20/ 05/2017. Hace cinco años se detuvo el tiempo en tu mirada y te disfrazaste de estrella, la más linda de todas y que brilla, día a día, desde entonces, en nuestras memorias. Hoy te enviamos besos al cielo, mamá, convencidos de que desde algún lugar compartís nuestras tristezas y te alegrás por nuestros logros como siempre lo hiciste. Saber eso nos permite seguir adelante. Saber que estás en algún lugar pendiente de nosotros, cuidándonos y esperando pacientemente el abrazo eterno que algún día nos daremos. Juan y Ramiro.

†

MIRTA SUSANA

GONZÁLEZ

DE ENRÍQUEZ

Q.E.P.D.

20/05/2017. Querida Susana: a cinco años de tu partida es imposible recordarte sin que se me humedezcan los ojos. Dejaste en el corazón de los tuyos huellas tan profundas que el tiempo es incapaz de borrar. Cierro los ojos y puedo ver tu sonrisa, oír tu voz, sentir tus abrazos o degustar tus comidas y es inevitable, un tesoro las cositas que me tejiste, las cajas que me decoraste, los animalitos de bronce que me regalaste y algunas fotos que nos sacamos cuando todo era felicidad. Me consuela saber que algún día volveremos a encontrarnos. Fuiste y serás siempre como una madre para mí. Nunca te olvidaré. Gracias por tanto cariño. José