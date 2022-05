La Cruz: los comedores siguen cerrados y piden que frenen el avance judicial contra los docentes

Un grupo de organizaciones políticas y civiles, en conjunto con vecinos, presentó una solicitada a la Municipalidad de La Cruz para exigir que frenen con las actividades judiciales contra los docentes que habían denunciado que los comedores de la ciudad están cerrados y “los chicos pasan hambre”. A pesar de que el Consejo Deliberante aprobó la apertura, siguen cerrados.

Desde diciembre del año pasado no abren los comedores comunitarios de La Cruz y la comunidad realizó una campaña solidaria en abril pasado. Un grupo de docentes fue llamado a declarar ante la Justicia por el reclamo tras la apertura de una investigación solicitada por la Municipalidad.

“Continuó el asedio a los maestros. Pidiendo nóminas de alumnos o datos personales de los chicos a la escuela. Sin embargo, nosotros nunca reclamamos en nombre de la escuela, lo hicimos como ciudadanos o maestros. Amañadamente nos metieron en una causa y solicitamos que esa información la pidieran las autoridades provinciales competentes”, aclaró a El Litoral Carlos Enrique, uno de los docentes denunciados sobre la situación judicial actual.

“Al darse de baja lo enviaron a una jueza de Paso de los Libres de Familia. Ahora hay una intimación a un docente que en aquel momento estaba a cargo de la dirección de forma circunstancial como suplente. La intimación es a él con amenaza de iniciar una causa penal”, sostuvo.

Resultado de este escenario los partidos políticos junto con periodistas, comerciantes, docentes, credos religiosos, organizaciones estudiantiles, militantes y vecinos en general se unieron en una solicitada. “Pidiendo el cese de hostigamiento judicial a los maestros. No solo a ellos, también a toda persona que de manera crítica se visibilice”, aseguró el docente.

La solicitada está firmada, entre otros, por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, Partido Liberal, el Partido Nuevo, Partido Popular, Crecer con Todos y Unión Popular.

Además, el manifiesto señala situaciones puntuales en redes sociales. “La realidad es que a través de Facebook se crean cuentas anónimas falsas y a toda persona que se atreva a reclamar se le asigna una campaña de desprestigio, escrache, de calumnias. En un pueblo como el nuestro pega muy fuerte. La gente después no quiere atreverse a denunciar nada porque se meten con su vida privada”, explicó Enrique.

“Se les pide que llamen al diálogo y volvamos al cauce común que implica la vida democrática. Hay un clima de agresión muy fuerte en la calle, se siente”, resaltó.

Sobre la apertura de comedores, mencionó que hasta el momento continúan cerrados.

“Hasta ahora no se implementó la orden dada por los concejales. Los comedores siguen cerrados y los que funcionan son de iniciativas privadas, organizaciones sociales o iglesias. Sí se envió personal a las escuelas para que funcionen, pero no los municipales”, señaló. “Se estima que esta semana van a haber más novedades con respecto a la apertura. Es lamentable que la comunidad es la que tiene que hacer el rol del Estado que no cumple y hace oídos sordos”, cerró el docente.

(BDC)