Caso Villa: la médica dijo que no recuerda haber atendido a la denunciante

Reneé Legrand, médica ginecóloga del Hospital Penna, habló durante el mediodía de este martes con la Justicia debido a la denuncia por abuso sexual y tentativa de homicidio contra Sebastián Villa. Su palabra era muy esperada en el caso, ya que la denunciante había explicado que 24 horas después de lo sucedido, concurrió al hospital por los dolores vaginales que sentía.

La ginecóloga -contó la víctima- le dijo que tenía lesiones compatibles con abuso sexual y la instó a hacer la denuncia. Sin embargo, como tenía miedo, no lo hizo y se fue.

Las fiscales Vanesa González y Verónica Pérez solicitaron la historia clínica de la paciente y comprobaron que la atención existió, aunque en el documento no especificaba lesiones.

Frente a los fiscales de la Unidad Fiscal para la Investigación N°3 de Esteban Echeverría, Legrand afirmó no recordar si ella fue quien atendió a la denunciante.

Además, aseguró que "quizás" firmó el certificado, pero que la pudo haber atendido otra doctora. La declaración se realizó vía Zoom y contó con una particularidad: se interrumpió por un corte de luz, según aseguró la profesional.

Cabe destacar que esta misma declaración debió haberse realizado el viernes pasado, pero esa fecha Legrand se excusó explicando que estaba de viaje en Mendoza y que no se sentía bien para realizar una testimonial.

El pasado lunes, la pericia psiquiátrica que le realizaron a la víctima concluyó que la denunciante no miente en su relato. Así quedó reflejado en el informe que se sumó recientemente al expediente de la causa. "De la lectura de la causa y el examen realizado se concluye que presenta indicadores de abuso sexual, durante el relato de los hechos se angustia, presenta un Trastorno de Estrés post traumático con expresión retardada, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social", reza la primera conclusión.

Además, en la continuidad del informe la pericia aseguró que en el relato de la víctima "no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad" y que "no presenta ideación delirante", es decir: que la denunciante no mintió en su relato. Además, Infobae aseguró que en el informe también se dejó constancia de que la víctima "presenta síntomas compatibles con la depresión y miedo hacia su agresor y su entorno".

TyC Sports