Salió a andar en bicicleta y se le ocurrió pedalear hasta los Esteros del Iberá

Un joven de 35 años es fiel amigo de su bicicleta, tanto que la adoptó como medio de transporte para ayudar al medio ambiente y llevar una vida sana. Un día salió a hacer un recorrido por su ciudad y se le ocurrió pedalear hasta los Esteros del Iberá.

Matías Schiro es de Mercedes, Corrientes. Es arquitecto con un posgrado en la Universidad Nacional de la Plata y fue director de Obras Privadas de su ciudad. Aunque con entrenamiento por usarla todos los días, no es ciclista profesional. Sin embargo, en pocos días preparó el viaje y se encomendó a hacer 120 kilómetros en su rodado.

Según relató en su cuenta de Instagram, pedaleó 11 horas hasta Colonia Carlos Pellegrini.¿Cómo surgió? Sin mucha planificación y gracias a su espíritu aventurero.

"Esto surgió de imprevisto. Como buen sagitariano que me gusta la aventura y los viajes. Salí un fin de semana a andar en bicicleta por la ciudad como lo hago habitualmente y se me ocurrió la idea de ir hasta los Esteros en bicicleta", relató aellitoral.com.ar.

Lo curioso de este viaje es que cumplió la misión de llegar a destino sin ser un ciclista profesional. "Tengo entrenamiento porque siempre ando en bicicleta, la bici pasó a ser mi medio de movilidad habitual. Incluso la adopté como política ambiental. Me manejo en bici en la ciudad y hasta voy a a hacer las inspecciones de obras en bici", comenta. "Pero no me imaginé nunca este desafío de ir hasta los Esteros, para mi que no corrí carreras ni estuve en competeciones iba a ser un real desafío", contó.

"La aventura me pudo más entonces programé para ir a los Esteros y con días de preparación. Me contacté con el hospedaje y llevé mis herramientas. Cámara de repuestos, parches por si se me pinchaba la rueda en el camino", explicó.

El viaje comenzó el viernes pasado y le llevó medio día. Se despertó a las 3 de la mañana y para las 4:05 estuvo en el cruce de la ruta 123 y la ruta 40. "Ahí fue cuando dije empezó la aventura. Empecé a pedalear en la total oscuridad de la ruta 40", relató.

Según recuerda, "Por suerte no hacía frio, si había neblina. Estaba oscuro pero alumbraba con la luz de la bici. Cada tanto tuve que hacer paradas para comer frutas y estirar las piernas. Cuando amaneció ya se había terminado la parte de asfalto y comenzó las calles de ripio".

El viaje que le llevó 11 horas también requirió de varias paradas en el camino. "Cuando uno está cerca del Iberá ya empieza a ver cómo cambia el paisaje. Los pastizales, los primeros ciervos, los carpinchos, como que eso me daba señales de estar cerca y aunque me cansé en momentos, sabía que no podía parar. Fue una aventura espectacular", resaltó Matías.

Sobre su próxima aventura, detalla que: "La próxima meta es hacer un viaje más cortito a un lugar más cercano. La piedra de Itá Pucú pero no sé si a quedarme. En Pellegrini me quedé unos días a recorrer, a disfrutar del lugar, conocer los senderos y sacar fotos. También conectar con la naturaleza. Pero la idea ahora es hacer un viaje más corto de un día".

Sobre su historia con la bicicleta, Matías resaltó la importancia de usarla como medio de transporte habitual. "Desde que volví a Mercedes en 2017 lo que hice con mi primer sueldo fue comprar la bici. De esa forma uno contribuye en cierta medida a preservar el ambiente, a reducir el número de automoviles y a estar en constante movimiento", indicó.

Finalmente, recomienda hacer este viaje al interior correntino en bicicleta por muchas razones. "La experiencia de hacer el recorrido en bicicleta en Carlos Pellegrini te garantiza otra experiencia. Eso te permite conocer los diferentes puntos de la ciudad, los miradores. Es otra aventura a los Esteros del Iberá", cerró Schiro.