Una mujer denunció que violaron a su hija con discapacidad en el baño de una escuela

Una mujer denunció ante la Justicia que su hija con discapacidad fue víctima de violación en el baño de una escuela especial el pasado martes, luego de que la maestra a cargo abandonó el aula. Además, aseguró que los directivos niegan el hecho pero que hay pruebas que demuestran lo contrario. Según dijo la agresión sexual resultó corroborada por médicos forenses.

Rosa Fernández, madre de la joven, contó que su hija asiste al establecimiento hace un año y medio y tiene un 80% de discapacidad con un problema psicomotor y retraso madurativo.

Según el relato, uno de los alumnos se levantó y la invitó a ir hasta el baño. La joven lo siguió y es cuando se habría consumado la violación en el baño de la escuela.

Al llegar a su casa, la madre se da cuenta que le pide a su hermana una toallita higiénica y entonces le pregunta por qué se la pedía si todavía no estaba en fecha, ya que su madre controla, a lo que la joven responde que no sabía.

Los hechos siguen más tarde cuando, mientras tomaban mates, comenzó a contarle a su madre que habló con el psicólogo y la doctora del establecimiento que le habían dicho que tenía que hablar con su madre y que le pida que la lleve al médico.

“En cierto momento me mira y me abraza, y me dice que me tiene que contar algo que sucedió en la escuela. Pero en un momento dudo y porque no quería que me enferme y empiece a gritar y le digo que no me va a pasar nada”, relató Fernández. El relato siguió cuando la hija le dijo que fue un compañero “que le bajó la ropa”.

La mujer informó que el establecimiento cuenta un relato diferente a lo que le dijo su hija y a las pruebas que pudo recolectar. “La escuela afirmó que el lunes los encontraron en el baño frente a frente pero que no sucedió nada porque cuando entro una maestra, la llamó y no fue al baño, pero es mentira porque mi hija me dijo que sucedió el martes a la tarde, cuando la maestra salió y los dejó solos en el grado a todos porque le llevó a otro chico hasta el transporte. Hice una denuncia en contra de Crecer con Todos que es una institución de niños con discapacidad”, contó exaltada la madre de la joven a El Litoral.

“Llamé al director y negó totalmente el hecho. Me dijo que no pasó nada, que fue un invento de mi hija que siempre le gusta inventar, que miente y no le haga caso. No me dieron ninguna respuesta, en ningún momento”, explicó Fernández.

“Tengo las pruebas del hecho porque fui hasta una salita del barrio Quintana. No me atendieron porque tenía que ir a la Policía, entonces fui a Delitos contra la Integridad Sexual para hacer la denuncia, luego me mandaron al forense, estuve desde la 13 hasta las 23 con mi hija sin comer, sin tomar agua. Nadie nos llamó para preguntarnos si necesitábamos algo o cómo estaba mi nena, nunca hasta hoy día. El médico la revisó y me dijo que efectivamente estaba violada y tenía grado 6 de desgarre”, continuó.

Por otro lado, sostuvo que habló con la maestra y no le dio mayores respuestas sobre lo que ocurrió. “Cuando me contó mi hija, agarre el teléfono y hablé con su seño y me dijo: te enteraste lo que sucedió, no sabía cómo avisarte porque sé como te vas a poner y no quería eso. Entonces hablé con los directivos y armamos una reunión para el jueves”, dijo.

La joven de 31 años con discapacidad que habría sido violada, continúa bajo el cuidado de su madre, tras el hecho y la falta de respuestas por parte del establecimiento. “La llevé al ginecólogo para que le hagan estudios para ver si no le contagió alguna enfermedad, infección o hay que realizarle alguna sutura. El viernes la llevé. Hoy (por ayer) fuimos a sacarle sangre para hacerle los análisis y ecografías”, resaltó.

Según Fernández, su hija no almuerza y está acostada todo el día y pidió ayuda psicológica.

“Quiero que responda el colegio y que se haga cargo de lo que pasó, esto no puede quedar así. Ella es mi vida entera, no tienen derecho a jugar con las personas con discapacidad. Ellos dicen que a lo mejor fue el transportista, el chofer, ya no saben qué decir. Pasó en la institución no en el transporte”, concluyó.