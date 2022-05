Corrientes: un joven caminaba por la ruta y dos sujetos lo balearon

Un joven fue baleado este martes en la Ruta provincial Nº 5, informó la Policía de Corrientes.

De acuerdo a las comunicado por la fuerza,el hombre de 18 años circulaba a pie por la zona en inmediaciones del Inta y fue herido en una de sus piernas.

Fuentes policiales indicaron a ellitoral.com.ar que los supuestos agresores eran dos que se trasladaban en una moto de 110 cc, cuando abrieron fuego contra el sujeto de apellido Zalazar, cerca de las 16.

En el ataque efectuaron tres disparos y uno le dio en una de sus rodillas, señaló la fuerza.

En ese momento, Zalazar fue trasladado al Hospital Escuela con heridas leves, sin fracturas.

"Él declaró que no los conoce, que no tiene problemas con nadie y manifestó que no le robaron nada", detalló la Policía a este medio. Además, indicaron que en las próximas horas será dado de alta.

En principio, no sería un hecho de inseguridad y la Policía investiga el hecho.