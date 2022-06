Valdés pidió bajar las retenciones y que cese la discriminación a las provincias opositoras

El gobernador Gustavo Valdés ayer fustigó al Gobierno nacional por la inflación, pidió bajar las retenciones y corregir las asimetrías en pie de igualdad. “Aquellas provincias que no gobiernan tenemos el pecado mortal de tener otro pensamiento que no es escuchado, ni es válido”, disparó Valdés.

El mandatario provincial encabezó ayer los actos centrales en San Luis del Palmar en conmemoración al 216º aniversario fundacional de la localidad y suscribió varios convenios de obras viales para potenciar el desarrollo de la misma, en el marco del Plan de Fortalecimiento de los municipios, que conlleva una millonaria inversión con fondos de la Provincia.

“Nos está pegando un flagelo que pensábamos que había quedado atrás, como lo es la inflación, al que este Gobierno nacional no le está encontrando el rumbo, por lo que el pueblo está sufriendo”, inició su alocución Valdés, expresando que “en estos tiempos difíciles, también se marcan oportunidades, compromiso y esa garra de los correntinos que tuvimos a lo largo de la historia para salir adelante”.

“Nunca se nos regaló nada y hemos salido adelante con nuestra correntinidad y fortaleza”, remarcó.

Destacó la fuerte inversión del Gobierno provincial en materia de salud, abogó por el futuro mediante la inversión en la educación pública y gratuita, destacó la labor de los docentes en pandemia y pidió “que no dejen solos a los maestros, porque la educación es un compromiso de todos”.

Siguiendo, consideró que en los últimos meses la comuna se encuentra “más ordenada, prolija y limpia”, y en este marco enumeró una serie de convenios rubricados para seguir mejorando la infraestructura urbana de la jurisdicción, en lo que respecta a desagües pluviales y cuadras de asfalto para la reconstrucción de San Luis del Palmar”.

Grieta

El lunes por la noche, durante su participación en el ciclo de entrevistas de La Nación, Valdés al ser consultado por la relación con el Gobierno nacional y el desembarco del presidente Alberto Fernández a Paraguay, que también incluyó la visita a la nueva central hidroeléctrica de Aña Cuá, Valdés reiteró que no fue invitado y consideró que “eso le hace mal a la democracia”'.

En esa línea insistió en la necesidad de la apertura del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas. “Ojalá puedan abrir ese paso internacional para que nos hermanemos con los paraguayos, que es clave, que lo abrimos hace poco tiempo y se cerró por la pandemia y tras excusa no se puede abrir”.

“Mi relación con el Presidente, lamentablemente es una relación con muy poco diálogo y también con el Ministerio del Interior. Nos vuelven a castigar. Aquellas provincias que no gobiernan tenemos el pecado mortal de tener otro pensamiento que no es escuchado, ni es válido”, indicó.

“Nos pasó con los incendios, donde tuvimos que remar mucho, donde no solamente no nos escuchaban, sino que la culpa era nuestra, cuando la mayoría de los recursos lo tiene la Nación para este tipo de emergencia que sobresalen y que son de tipo cambiario y complejas”, ejemplificó.

“Esas son las cosas con que nos castigan, en el poder discrecional que tienen, no nos ayudan como ayudan a sus provincias o a Buenos Aires, que son afines. Pero no importa, creo que administramos bien nuestra provincia. Pero estamos cansados de que haya grieta, de que la política no sea la que resuelva este tipo de cuestiones, que por más que tengamos dos signos políticos distintos, no podamos sentarnos a discutir qué es lo mejor para la gente”, aseguró. “La política tiene que ser el eje y el esfuerzo que resuelve el problema de la gente”, insistió.

Norte Grande

Ponderó la visión común de desarrollo de los gobernadores del Norte Grande. “Tenemos 25 puntos que tenemos que cumplir y que estamos trazando como objetivo para seguir adelante”.

“Que nosotros tengamos que corregir esta asimetría entre el norte y el centro de la Argentina o el centro y el sur. Pero sentarnos en un pie de igualdad. Los gobernadores somos los representantes de nuestros pueblos, tenemos que ser escuchados y respetados por la Nación”.

“Porque las provincias argentinas somos las que hicimos la Nación argentina y tenemos que tener la consideración de un país que hoy termina siendo populista, avasallador y que no respeta el federalismo argentino”, reprochó.

Instó a generar políticas públicas para propiciar negocios, “pero no podemos seguir mintiéndonos los argentinos. Tenemos que hacer esfuerzos e inversiones en infraestructura para que la Argentina realmente pueda salir de este estancamiento y este fracaso”.

También apeló a “rebajar las retenciones, darle valor a los productos, que el tipo de cambio sea mucho más razonable y que es fundamental para las economías regionales. Necesitamos que el productor del interior de la Argentina pueda recibir esos dólares que exporta para que las economías regionales vuelen. Hay que reducir el estado con una línea de equilibrio, con gastos razonables”.

Populismo

Definió al Gobierno nacional como populismo de centro-izquierda “que en estos momentos está fracasando. Los populismos fracasan cuando se les termina el combustible, el presupuesto y lo que tiene para regalar sin ningún tipo de sacrificio”, pero advirtió que “el populismo de derecha, que es lo que algunos quieren probar, es simplemente el contrapeso del populismo de izquierda, es decir: tenemos que suprimir la moneda, el estado, la educación pública y gratuita de la ciudadanía, tenemos que renunciar a nuestra soberanía. Todo eso tiene que ver con cantos de sirenas que nos conducen a hacernos pedazos”.

“El populismo de derecha y de izquierda son ambos espejismos que no nos conducen a ninguna parte”, aseguró.

“Nosotros creemos, como radicales, que tenemos que tener tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario, porque hay lugares donde no se llega si no llega el estado. El déficit público es lo que nos está agobiando. Tenemos que administrar muy bien el estado y trabajar para que el estado sea eficiente.

“En Corrientes nosotros no tenemos deuda. En el 2021 tuvimos 5 mil millones de superávit”, destacó al considerar que no todas las provincias y los estados son iguales.

En tanto, consultado sobre el equilibrio entre la prudencia política con la necesidad técnica indicó que “esta es una clara muestra del populismo. Decían que no había que subir tarifas y hoy están subiendo tarifas a las apuradas porque la Argentina debe andar en los 15 mil millones de dólares de déficit. Ese es el populismo de la mentira, tarde o temprano, caés en la mentira”.