La seguridad vial empieza en casa

Por Pablo Martínez Carignano*

Publicado en Télam

El 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial en Argentina y, en mi carácter de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación, fui invitado por Télam a compartir una reflexión sobre el estado de situación del tema.

Podría iniciar el texto con la enumeración de los logros que como país hemos obtenido en estos dos años y medio de gestión, pero el cargo que ocupo me fuerza a mirar siempre el vaso medio vacío, algo obligatorio cuando hay vidas en juego todos los días.

Arranquemos entonces con el primer dato duro e inaceptable: en Argentina más de la mitad de las 11 personas que mueren en promedio al día son jóvenes motociclistas y al mismo tiempo, excepto en algunas ciudades, el uso del casco en nuestro país es escaso. Llevamos dos años haciendo campañas, capacitando pibes y entregando cascos y lo seguiremos haciendo, pero es hora de que quienes tienen la responsabilidad primaria sobre el tema se comprometan a mitigar este drama.

Algunos dirán “son los intendentes que no controlan”, y al recorrer cualquier pueblo del país diremos que es una afirmación acertada, ya que el control es una obligación de la que —por diferentes pero insuficientes motivos— muchos funcionarios suelen desertar. Pero... ¿y antes de eso? ¿Qué le pasa por la cabeza a un papá o a una mamá cuando ven que su hijo se sube todos los días a una moto sin ponerse el casco y no se esfuerzan por tratar de evitarlo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A una puteada? ¿En serio? A esta altura decir “yo no sabía” es inverosímil. Los padres sabemos cuando un hijo anda sin el casco. Hay que hacerse cargo del deber de cuidado que nos toca a los adultos, ni más ni menos, y ser parte de la solución y no del problema.

Segundo dato de la realidad: el alcohol está presente en 1 de cada 4 muertes en siniestros viales y pese a eso tenemos la ley con mayor tolerancia de toda la región. Uruguay, Paraguay y Brasil tienen Alcohol Cero y Chile tiene 0.3. Nosotros seguimos con el absurdo 0.5, una invitación a beber porque “no pasa nada”, porque “uno maneja el alcohol que toma”, y así nos va. Rogamos que el Parlamento debata el proyecto legislativo de cero alcohol al volante: la sociedad merece que sus representantes acuerden un futuro con menos dolor para tantas familias.

Dicho esto, un rápido pase de revista a aquellas cosas que conforman el vaso medio lleno. Primero lo que más importa, un 25 % de descenso de muertes en 2021/22 respecto de las cifras de 2008/2019. Resaltar lo que desde el Ministerio de Transporte hacemos junto con las provincias, como el Programa Alcoholemia Federal, el Plan Federal de Cascos, la radarización y el uso de drones para el control, y la capacitación de policías y agentes de tránsito de todo el país. La apertura de 17 nuevas bases operativas en menos de 3 años, contra 13 en 11 años.

Avances concretos en la seguridad de los vehículos, como la prohibición de que se vendan autos sin control de estabilidad y la introducción del sistema de freno combinado en las motos nuevas. La Red 149 de asistencia a las víctimas, que aporta desde un psicólogo hasta un subsidio económico a las familias pobres que perdieron al sostén del hogar en un siniestro. La participación de la Ansv como amicus curiae en causas penales como la tragedia de circunvalación de Córdoba, que terminó en condena efectiva al doble homicida.

El impulso de las sillitas para bebés en colectivos y taxis, algo inédito en la región. El sistema de scoring, que evitará que la billetera permita que siga manejando a quien no merece tener una licencia. La educación vial en las escuelas de todo el país, con miles de docentes capacitados y el Consejo Federal de Educación al frente de esta cruzada.

El módulo de género en la Licencia Nacional. Podríamos seguir, porque se están haciendo cosas que nunca se habían hecho. Pero de nuevo, es tanto lo que hay por mejorar que nada de lo que podamos contar nos resulta suficiente. Finalizo estas líneas abrazando a todas las familias que han perdido a un ser amado.

* Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.