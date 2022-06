Leo Mayer tuvo el primer contacto con su público en la semana de su despedida

Leonardo Mayer tuvo ayer el primer contacto con su gente en el Corrientes Tennis Club. Tal cual estaba previsto, cumplió con el entrenamiento a puertas abiertas para los socios y prensa acreditada en el lugar que lo cobijó en sus incipientes años y que en esta semana le dará la despedida que se merece.

“Hace mucho que no jugaba acá. Fue el primer día, ayer (viernes) tuve un viaje largo en auto, hoy me costó un poco y trabajé un poco más tranquilo. Había mucha gente, está lindo el club. Va a haber mucha gente”, comentó el extenista correntino que será una de las atracciones en el Challenger de Corrientes que se inicia hoy con la primera jornada de la clasificación al cuadro principal.

“La cancha está bien, falta que se asiente un poco más, pero se puede jugar bien igual”, comentó el campeón de Copa Davis en 2016 y que en la víspera pisó la cancha central del CTC para entrenarse en compañía de Valerio Aboian.

Para el miércoles, está previsto que el Yacaré Mayer haga su presentación en el club correntino ante su gente. “Yo me sentí bien entrenando, el doble es otra historia. Acá no es como el single que hay que moverse mucho, en dobles es un poco menos, es la mitad de cancha. Hay que ir a full desde que se arranca, se escapa muy rápido el dobles, con el sistema nuevo de no ventaja”, aseguró.

El regreso

Para Mayer volver a Corrientes es reencontrarse con la gente que lo vio crecer con una raqueta. Que lo apoyó en sus inicios y que esta semana le rendirá tributo. “Hace mucho tiempo que no venía, hay muchas sensaciones. Hace dos años de la pandemia y que no venía al club. Es todo nuevo, pero me recuerda cuando venía de chico hace mucho. Hay un montón de gente que la conozco hace años acá, hermosas todas las situaciones acá”, expresó el campeón en dos oportunidades de Hamburgo. “En la cancha dos empezó todo. Ahí jugué mi primer partido y entrené en todas las canchas. Jugábamos en todos las canchas y eso era lo más lindo de las infancia”, recordó.

Para el certamen que marcará su despedida Leo Mayer decidió jugar dobles, ya que él sentía que no estaba en condiciones de jugar en single. Su compañero será uno de los correntinos que jugarán el cuadro principal: Ignacio Monzón. “El lunes vamos entrenar juntos. Ahora él ya tenía arreglado, no sabía bien que iba hacer. Yo también tenía que ver cómo estaba del cansancio después del viaje. Se hizo largo el traslado en auto desde Buenos Aires. Él tiene que jugar el singles, el se va enfocar en su partido y cuando termine, se hablará para el dobles” adelantó.

Con otro chip

Durante la mini rueda de prensa de ayer tras su primera práctica en Corrientes, el ahora entrenador dejó en claro que ya no está más para competir, pero jugar ante su público le demandará un gasto de energía. “Ya no estoy con la cabeza para competir otra vez. Es alto el tema del sacrificio de hacer cosas para la competencia. Hoy, para entrenar a las 11, tuve que venir al gimnasio a las 8.30, ya no estoy para eso. No me da para competir y competir mal, no me gusta. No me genera mucho. Obvio que competir acá en Corrientes me genera algo extra en la motivación. Hay un montón de eventos extras en la semana (ayer fue el cumpleaños del hermano), es una semana muy agitada. Hay un montón de emociones y por eso hay que tratar de guardar un poco de energía para el dobles sino no me va alcanzar la energía” sentenció el jugador que se puso el traje de despedida.