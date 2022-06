Rosgan logró una gran colocación en el remate especial de Corrientes

En un contexto para la invernada y la cría donde los campos han tenido muchas heladas y sequías, el remate de Rosgan en la Expo Nacional de las Razas fue realmente bueno. Porque con un volumen que finalmente alcanzó las 20.000 cabezas el resultado de la subasta sorprendió logrando gran colocación y valores más que razonables. El remate fue maratónico, comenzó a las 9 de la mañana y concluyó a las 20, con más de 100 personas que acompañaron la venta de cada lote desde la Sociedad Rural de Riachuelo.

El evento estuvo organizado por Expoagro y la Sociedad Rural correntina, participaron más de 700 ejemplares de Brangus, Brahman, Caballos Criollos y Dorper. La venta comenzó a las 9 de la mañana, y tras un receso al mediodía, continuó hasta pasadas las 19 horas.

Los consignatarios quedaron conformes con los negocios logrados. El histórico martillero de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Miguel Romano, dijo: “Hemos trabajado todas las firmas para lograr un muy buen remate, porque hay que pensar que estamos con una plaza muy tranquila, con un factor climático que hace que, con fuertes heladas y la falta de lluvia, el productor esté reacio en comprar, sobre todo en algunas categorías, como la vaca de invernada. Si bien la vendimos bien -porque cayó el mercado de China- ha bajado mucho el precio, pero en Rosgan la colocamos a 176 pesos de promedio, que es muy buen valor para el momento”.

En el resto de las categorías también los precios dejaron tranquilos al productor. Romano agregó que “el ternero creímos que iba a estar en 350 pesos y lo hemos superado llegando a un promedio de 372 pesos, y lo que más le temíamos es a las vaquillonas, vacas preñadas, o con cría que siempre es la más problemática para colocar, pero anduvo bien, quedaron muy pocos lotes sin vender”.

Por su parte, Casimiro Reggi (h) de la firma Reggi y Compañía SRL, puntualizó que “este remate realizado con todos los colegas del Rosgan tuvo un muy buen resultado porque veníamos preocupados porque el mercado está muy tranquilo en esta entrada del invierno. Nosotros hemos vendido por encima del 93% pero lo que no se vendió es porque los productores no están convencidos o tienen bases, porque si no se podría haber vendido la totalidad de los lotes”.

Además, el consignatario curuzucuateño definió que estos “son los últimos coletazos de la zafra 2022 que se va terminando, una zafra que fue grande, que se cargó más porque hay gente que no aguantó por la seca y el estado de los campos y entonces vendió antes”.