Ruralistas correntinos protestarán contra la Nación por la suba de precios del gasoil

La Sociedad Rural de Corrientes se sumará a la jornada de protestas contra las políticas del Gobierno nacional convocada para el día 29, y no descartan un cese de comercialización ante el incrementó del precio del gasoil, principal insumo del sector.

Tras la movilización a nivel país que se realizó el 23 de abril en reclamo de las políticas que viene implementando el Gobierno nacional y luego de la faltante y consiguiente suba del precio del gasoil que comenzó a aplicar la petrolera estatal, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Federico Palma, dialogó con El Litoral sobre la participación de Corrientes en la jornada de protesta que se está convocando para fines de junio.

“La Rural y la Asociaciones de Corrientes nos reuniremos el día lunes (por mañana) para analizar cómo vamos a acompañar y con qué medidas, pero creo que vamos a realizarla en distintos puntos del país justamente por el tema del gasoil. Veremos si la vamos a realizar en Corrientes o en qué zona”, dijo a El Litoral el vicepresidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Federico Palma.

“Conversamos con el presidente de la Sociedad Rural Argentino (por Nicolás Pino) que estuvo presente en la Exposición Nacional de Razas y también en forma telefónica con el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, que están invitando a una jornada de protesta en Buenos Aires inclusive analizando la posibilidad de no comercialización”, comentó.

Cese de comercialización

Mientras que sobre un posible cese de comercialización, como parte de la protesta dijo que “no lo descartamos, aunque esta realidad ya se viene registrando por la faltante de gasoil y ahora apareció el gasoil con sobreprecio. Nosotros lo vivimos en nuestra rural con demoras, pero gracias a Dios llegaron todos los animales y en algunos casos con la queja de los camioneros fleteros que tuvieron que pagar sobreprecios en el camino para poder llegar a tiempo”.

Reclamo a Domínguez

Palma también destacó que durante la exposición, “la Rural de Corrientes planteó en forma directa y con altura los reclamos al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Fuimos señeros en manifestar el reclamo públicamente. Se expresó la realidad del campo y las entidades también entendieron cuál es el camino”.

Durante la apertura de la Exposición, el gobernador Gustavo Valdés había solicitado que se supriman los impuestos al diésel para volcar esos fondos a infraestructura, tras reclamar en reiteradas ocasiones que la situación había sido advertida “hace 2 meses por los gobernadores de Norte Grande y que desde Nación no hicieron caso”. Oportunidad en la que también alegó que “gran parte de la importación del stock tiene que ver con la falta de dólares en la Argentina”.

Golpe

En tanto sobre las políticas que viene implementando el Gobierno nacional en el sector, dijo que “esta es una circunstancia más de la coyuntura difícil que nosotros manifestamos y expresamos durante nuestra muestra en el momento que correspondía, que fue cuando nos visitó el ministro de la Nación”, reiteró Palma.

“El gasoil golpea a la ganadería en todo sentido a las labores a realizarse, a las que se estaban realizando en la parte de infraestructura, todo lo que sea recuperación de alambrado, golpea la faltante y ahora el encarecimiento, porque la suba de un 30 por ciento de un día para el otro es un aumento casi descabellado, ahora se consigue pero a esos valores”, continuó.

“Afecta a todo el transporte de la hacienda el pago de los fletes a los camioneros que se negocian a 20 o 30 días. Ahora con estos precios, lógicamente, que repercuten y ellos no pueden aceptar estas condiciones porque no sabe cuánto va a costar. Hay gente que realizó flete y tiene que reponer esos valores y claro que no los puede cumplir”, explicó.

“Es toda una cadena, no solo a la ganadería le afecta sino también al ciudadano en general en distintos productos. Queremos que el ciudadano común recupere el poder adquisitivo para movilizar todas las actividades. Estamos ante el menor consumo de carne de los últimos años, pero en otras cadenas también hay menor consumo porque hay menor poder adquisitivo”, reclamó.

En cuanto al problema de escasez y el nuevo precio del gasoil tras los incendios y la sequía que afectaron al campo correntino dijo que “todavía hay gente que se está recuperando con alambrados, que necesitan movilizarse para todavía reconstruir eso y hoy tienen un sobreprecio en un insumo que es muy importante. Hay máquinas, tractores parados en los campos. Para las tareas básicas se han tenido que pagar valores muy elevados. Siempre el gasoil era utilizado para todas las herramientas agrícolas y maquinarias y resulta ser que ahora es más caro”.

El vicepresidente de la Rural de Corrientes finalmente apeló a la responsabilidad del manejo de la administración del Estado. “Pongámonos a trabajar todos en los graves problemas que estamos teniendo y que cada vez más, por ignorarlos, se van agravando. Hay que ocuparse de los grandes temas y problemas”.

Disculpas

Se debe recordar que el ministro Domínguez durante la cena de autoridades en la Exposición pidió disculpas por los inconvenientes generados por la faltante de gasoil. “Estamos ante un problema que tenemos que ir resolviendo. La prioridad nuestra es poner todo el esfuerzo. Lo estamos haciendo con todo el equipo para que se pueda sembrar, se pueda levantar la cosecha. Hay dificultades, hay demora. Yo entiendo la impotencia que se siente, las dificultades de los productores y les pido disculpas por los trastornos que se ocasionan, pero vamos a poner todo el empeño para hacer lo que de nosotros dependa para que podamos trabajar con normalidad”, dijo.

Reconoció que “la relación de nuestro gobierno con el sector no ha sido la mejor. No hemos sabido, no hemos podido construir el vínculo necesario” y pidió que “Necesitamos que nos abran las puertas, si no creen en nosotros, que crean en ustedes”.