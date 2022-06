Cristina Fernández felicitó a Petro por su victoria y llamó a "suturar las heridas"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reconstruyó en redes sociales la conversación que tuvo este domingo a la noche con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, a quien saludó por su triunfo, y pidió "suturar las heridas de tanta tragedia".

"19:50 hs. aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola Presidente'…", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "'Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía)'. Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo".

"Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", concluyó la vicepresidenta argentina.

El senador y exalcalde bogotano Gustavo Petro es el nuevo Presidente electo de Colombia, según los resultados del preconteo oficial de la segunda vuelta de este domingo, en la que derrotó a Rodolfo Hernández.

Petro, candidato del Pacto Histórico, sumaba casi el 51% de los votos, frente a alrededor del 47 de Hernández, lo que significaba una ventaja indescontable.

Télam