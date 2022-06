Finalizó ArteCo y varios artistas destacaron la pluralidad de la feria

Con una afluencia de aproximadamente 42 mil personas, finalizó el domingo la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo), y varios artistas coincidieron en afirmar que la muestra se caracterizó por la pluralidad y el profesionalismo. La actividad tuvo lugar a lo largo de cuatro jornadas en la ex usina eléctrica.

La Feria de Arte Contemporáneo bulle más allá de Corrientes. Organizada por el Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura, reunió a más de 42 mil personas y se vendieron 311 obras de arte. “Es notable cómo la diversidad crea una cierta unidad y una música interna entre las obras que dialogaron en ArteCo 2022”, expresó Ticio Escobar en los pasillos de la ex usina. Además, dejaron sus impresiones de la feria los artistas Gustavo Mendoza, José Mizdraji, Melanie Craig, María Silvia Canteros (Yurú Chupita) y Eliana Alarcón (Neike).

La premisa de dar visibilidad a los artistas de Corrientes y de la región tuvo su eco en la concurrencia del público en la ex usina eléctrica, que se acercó a dialogar y a comprar obras. “Venimos trabajando para hacer una gran feria de arte con un equipo muy grande. Importantes artistas, proyectos y galerías de arte estuvieron presentes. Además de las seis galerías que vinieron desde Paraguay”, dijo el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, al tiempo que destacó la labor de Natalia Albanese, Maia Eirín, Francisco Pancho Benítez, Marta Vizcaíno, Gustavo Piñero y Julio Sánchez.

Interés por el arte

El artista Gustavo Mendoza este año estuvo en la cocina y en la producción de ArteCo 2022. Fue parte del jurado junto con Adriana Almada y Gustavo Piñero, y tras el cierre de la muestra comentó que el trabajo fue “difícil, arduo, demandó tiempo y esfuerzo. Hubo mucho tiempo para mirar, leer, conocer a fondo las propuestas de los artistas y conocer también los espacios donde estas obras iban a ser exhibidas. Son muchos los factores y aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer una selección. Hubo mucha participación en esta convocatoria y creo que año a año, edición tras edición, la convocatoria seguirá aumentando”.

Entre los artistas que fueron seleccionados por el jurado hay algunos que hicieron su primera muestra, frente a otros de gran trayectoria con más de cuarenta años en el rubro. Sobre esta cuestión, Gustavo Mendoza explicó que la premisa de la selección fue incluir a todos, “dar participación a todos, buscar una participación amplia no solo en lo estético y en la propuesta, sino también incluir a artistas emergentes y a los consagrados. Buscamos que estén artistas del interior, fueron algunas de las características que se aplicaron para seleccionar a los participantes”.

Por otro lado, Mendoza participó de la propuesta del curador de la Feria, Julio Sánchez, y trabajó con la propuesta “Artistas más artesanos”. También con el artesano Mario Ruiz, quien trabaja la madera. “Esta propuesta fue un trabajo arduo, pues hacer algo con otro artista tiene sus engranajes en el proceso. Fue interesante todo el momento previo de la producción de la obra, hablar con el artista, ver qué materiales teníamos o qué me proponía hacer, lograr fusionar las distintas estéticas y los materiales que utilizamos, yo trabajo el textil y él la madera con un sentido del volumen más rústico. Logramos ensamblar estas dos cuestiones y ese es el resultado de la obra”.

También puso de relieve que la realización de ArteCo 2022 fue distinta a todas. “El interés por el arte siempre está presente. La presencialidad genera una avidez por estar, por participar, por mirar y por dejarse sorprender por las cosas de manera más vívida. Me parece que la gente está dispuesta a este tipo de evento y eso se ve en la cantidad de público que ha pasado en estos días por la ex usina”.

Devolución del público

La artista Eliana Alarcón llegó a ArteCo 2022 con su propuesta “Neike”. Ella había realizado una intervención cuando se presentó la Feria en el Museo Sívori en Buenos Aires. Sobre este proyecto cargado de frases, chamamé y payé, Eliana comentó que todo surgió en plena pandemia, “extrañando Corrientes”. “Al escuchar chamamé se despertó en mí un profundo sentido de correntinidad que fue el motor de este proyecto. Comencé a hacer afiches con frases que representan a la cultura regional y por eso creo que también es un proyecto colectivo”, explicó.

Eliana contó que para participar de ArteCo aplicó en la plataforma y fue seleccionada. Después la invitaron a ser parte del lanzamiento de la feria en Buenos Aires. Ya de paso por la feria en Corrientes le tocó un espacio amplio, con una gran pared para intervenir. “Busqué hacer algo que interpelara al público. Estar y convivir con diferentes artistas es una gran experiencia. Además, la feria es un espacio de mucha circulación, vinieron los colegios, galeristas, coleccionistas, políticos, público en general, desde chicos hasta personas muy grandes, todos se interesan por el arte y dejan una devolución muy interesante”.

El contacto con artistas

Uno de los artistas que participó y con más trayectoria fue José Mizdraji. Quien también se inscribió, aplicó en la plataforma de ArteCo y fue seleccionado como artista individual. “Lo primero que me sorprendió este año fue el espacio que cada artista tenía en la feria. Es importante y significa mucho para la ciudad tener una Feria de Arte Contemporánea, tanto para los correntinos como para la región”, destacó.

“En los días de la feria el público se acercó y tomó contacto con los artistas”, agregó. “Esto permitió que la gente los conozca, que charle sobre diferentes temas. El público pudo de esta forma adquirir obras, empezar a coleccionar, porque se empieza a coleccionar por una obra, y poco a poco se va despertando el interés por el arte. Una obra de arte es una inversión”, subrayó el artista cuya propuesta se basaba en pinturas de grandes formatos con el tema de los incendios que ocurrieron en la provincia en el verano último.

Un carpincho coronado

Una de las artistas más jóvenes que participó de esta edición fue Melanie Craig. Comentó que sus padres le habían enviado la convocatoria y así decidió inscribirse en la plataforma, aplicó y fue seleccionada por el jurado. “Mi propuesta fue el dibujo de un carpincho con corona. Nada más representativo de Corrientes que esté un carpincho. Estoy feliz de haber sido una de las treinta artistas individuales seleccionadas para esta edición de ArteCo 2022”, expresó visiblemente emocionada, además mientras recibía a los visitantes no paraba de dibujar en su tablet.

“Dibujo desde muy niña. En la adolescencia comencé a desarrollar el estilo del dibujo en blanco y negro con muchos detalles, prescindo del color y esto se hizo icónico en mí. Mis obras se reconocen por sus formas y su técnica. Ahora comencé a hacer dibujo digital, que son obras más grandes, me llevan más tiempo de trabajo, pero me permiten ampliar los detalles”.

El carpincho es un dibujo digital donde Craig aclara que cada detalle está hecho de manera individual. “El dibujo digital lleva tiempo. Hago puntillismo y líneas, cada pelo del carpincho está hecho de manera individual, cada punto que se ve en la corona del mate, en la bombilla, cada punto está dibujado individualmente. Todo hice punto por punto. Me gusta cómo la gente se acercó y preguntó sobre los dibujos. La interacción fue sumamente importante. Todo esto es nuevo y lo disfruto mucho”, contó.

La diversidad

Dentro de las actividades propuestas para la feria estuvo la presentación del libro “Aura latente” de Ticio Escobar. En la mesa lo acompañaron el artista visual y curador Lucas Mercado y Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes.

Ticio —mientas recorría la Feria— comentó que desde el primer momento se sintió a gusto con la posibilidad de llegar a Corrientes. “Siento integrado mi pasado y mi memoria a la provincia. La idea de territorio me convocó enseguida. Estar en ArteCo y ver toda la vitalidad que tiene la feria me encantó. ArteCo tiene mucha fuerza vital y sentí una conexión con la gente muy importante. Fue algo recíproco, soy sensible a esa energía que tenía la gente, estas cosas me nutren. No es lo mismo hablar para un público apático o aburrido”.

Además, Ticio puso de relieve cómo “la diversidad crea una unidad, una música interna entre las obras. Las obras dialogan entre ellas, se confrontan y cobran sentido en su conjunto. La idea de territorio y un cierto manejo fresco, espontáneo, desenfadado de las formas me parece que está presente. La feria permite esos diálogos y ese es el gran logro de ArteCo”.

Proyección

María Silvia Canteros, de Yurú Chupita, aplicó y fue seleccionada para participar de esta edición. Su proyecto también nació en 2020 bajo el tiempo de aislamiento por covid-19. “Comencé a hacer pegatinas en las calles con algunas frases de chamamé reconocidas por todos, después también agregué frases mías. Así empecé con intervención callejera”, comentó sobre sus comienzos.

El proyecto crece y ahora Yurú Chupita está llevando sus intervenciones a cuadro y obra. Próximamente la llevará también al arte textil. “Me asignaron un espacio muy hermoso en la ex usina. Tuve una habitación para mí sola. Viví estos días de ArteCo 2022 muy bien, recibiendo críticas muy buenas y recibiendo invitaciones para ir a otras ferias. Además, he vendido obras, porque a partir de esta feria se han abierto otras puertas y esto es muy importante para mí como artista”, expresó.

(VAE)