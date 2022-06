Punzante frase de Camila Homs sobre su separación de Rodrigo de Paul

El evento de Para Ti reunió a Flor de la Ve con Camila Homs en la misma fiesta y la conductora de Intrusos reveló la fuerte frase que le dijo la expareja de Rodrigo de Paul sobre su separación.

"Es una mujer que todavía esta lastimada con lo que pasó. Ella dijo 'el tiempo va a poner todo en su lugar'", reprodujo Florencia, subrayando que la modelo apostó a la familia, a una crisis pasajera y que nunca imaginó que De Paul rápidamente se pondría de novio con Tini Stoessel.

En relación a la demanda por alimentos para sus hijos y el reclamo de un resarcimiento económico, tras 11 años de relación, De la Ve agregó: "Ella considera que la separación fue en enero. Yo le pregunté qué pensaba con todo lo que estaba sucediendo, y noté a una mujer muy lastimada. Me dijo 'lo económico no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos’. No se esperaba esta situación".

CAMILA HOMS BLANQUEÓ SU NOVIAZGO CON CHARLY BENVENUTO

El miércoles pasado, en una glamorosa fiesta del espectáculo, Camila Homs blanqueó su noviazgo con Charly Benvenuto, luego de que el fin salieran a la luz imágenes suyas en un boliche y en un restaurante con el empresario.

Ciudad.com