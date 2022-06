Muerte de Chirino: el fiscal busca datos en los teléfonos y cita a testigos

El fiscal federal Fabián Martínez, que investiga la muerte del subteniente Matías Ezequiel Chirino (22), ocurrida el domingo 19 de junio pasado en Paso de los Libres, lanzó una serie de medidas, como por ejemplo, pedir informes de datos a las compañías telefónicas, ampliar las declaraciones del padre y citar a la novia del soldado fallecido.

Chirino falleció el fin de semana pasado luego de ahogarse con su propio vómito después de una “fiesta de bienvenida”, organizada en el Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres, Corrientes.

Ante ello, el fiscal afirmó que realizará un pedido de información a las compañías telefónicas para obtener datos sobre los celulares de los involucrados en el hecho. Además, solicitará la ampliación de la declaración del padre y que aporte las pruebas que tendría, además de citar a la novia, Valentina Palma, para que declare como testigo.

“Una vez que tenga todos los elementos, voy a contrastar con las denuncias y tratar de atar los cabos sueltos para avanzar y ver si hay responsables penales”, dijo el funcionario judicial a FM Sudamericana.

“En las últimas horas de ayer (jueves) me he comunicado con el padre y me dijo que en las primeras horas de hoy (viernes) se constituiría un abogado del foro local de Paso de los Libres como querellante y ampliaría su denuncia por escrito, acompañando con las pruebas que él me había adelantado que tenía”, señaló el fiscal.

“El padre no sé si está enojado, está destrozado”, planteó Martínez sobre el hombre tras la muerte de su hijo.

Además, el jueves último, el Ejército Argentino denunció penalmente a los 11 involucrados en la muerte del subteniente Chirino. Según el diario Infobae que citó fuentes judiciales, el Ejército realizó una denuncia breve en la que identificó a las personas que estuvieron cerca de Chirino la noche de su muerte y les adjudicó responsabilidades a cada uno de ellos.

La denuncia se presentó por los delitos de abuso de autoridad, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todas esas conductas terminaron en la muerte de Chirino. El resultado de la autopsia, que fue ordenada por la Justicia provincial que intervino en un primer momento, no deja dudas: el subteniente cordobés de 22 años se ahogó con su propio vómito.

El caso pasó de la Fiscalía de Paso de los Libres, a cargo de Mauro Casco, al despacho del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien a su vez delegó la investigación a la Fiscalía que está a cargo de Fabián Martínez. Es que la muerte del subteniente sucedió en un predio del Ejército y eso es competencia de la Justicia Federal.

Además, el fiscal federal Martínez también solicitó que se presente a ampliar la denuncia la hermana de Chirino. Es que la familia del subteniente fallecido había viajado desde Córdoba -de donde son oriundos- hasta Corrientes para acompañar al joven oficial en su primer fin de semana en su nuevo destino. Se enteraron del fallecimiento antes de volver a Córdoba y realizaron la denuncia.

En la “fiesta de bienvenida o bautismo” en el regimiento -según los trascendidos iniciales- se consumió gran cantidad de bebidas alcohólicas. También se señaló que varios de los “bautizados” fueron arrojados a una pileta cuando la temperatura era extremadamente baja. Eso podría haber derivado en un cuadro de hipotermia que luego derivó en la muerte de Chirino.

