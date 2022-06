El Consejo Profesional de Ciencias Económicas rindió tributo a Manuel Belgrano

Con arreglos florales a los pies de la estatua del general Manuel Belgrano, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes rindió tributo a quien es considerado el primer economista del país.

“Homenajeamos al general Manuel Belgrano, recordado como el primer economista del país, en relación a su designación en 1794 en el cargo del Consulado de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. Estamos cumpliendo con una tradición de muchos años de acercar una ofrenda floral al pie de su monumento y al tiempo recordamos a todos los colegas de nuestra provincia, en honor por supuesto a quienes ya no están con nosotros”, dijo a El Litoral el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Rodolfo López.

“También lo hacemos a orillas del puente, entendiendo que nuestra profesión es un puente entre todos los sectores económicos y sociales de la comunidad”, agregó. “La situación económica del país es un desafío. Esperamos que la dirigencia política tenga la capacidad y la honestidad para poder encarar acciones tendientes a mejorar realmente la situación de la gente”, pidió.

“Entendemos que no es un camino fácil, la inflación en la Argentina requiere políticas que a veces no son muy simpáticas y tienen un costo político importante. Creemos que por eso no se las aplican, pero son necesarias”, aseguró.

“Es necesario un programa económico donde todos los sectores aporten, donde no hayan mezquindades. Esa es la única forma de salir adelante, tirando todos para el mismo lado: dirigencia, gremios, comerciantes, empresas, profesionales, todos con un mismo objetivo que sea mejorar la situación económica de nuestro país”, concluyó.