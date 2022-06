El Encuentro de Patrimonio Integral del NEA propuso repensar conceptos y prácticas

Finalizaron las tres jornadas de debates, conferencias y reuniones que, desde Posadas llamaron a repensar los vínculos entre naturaleza, cultura y patrimonio. La actividad se realizó desde el jueves hasta el sábado y contó con la presencia de artistas y funcionarios correntinos. En ese marco, se declaró: “Repensar el concepto y las prácticas sobre el Patrimonio, para volver a un concepto que dé lugar a la integralidad de sus sentidos y entenderlo como un derecho de las comunidades”.

“Asumimos el compromiso serio de que en las próximas reuniones de gobernadores del Norte Grande, la cultura entre en la agenda”, dijo el sábado el vicegobernador de Misiones Carlos Arce durante la jornada de cierre de “Pertenencias”, Encuentro de Patrimonio Integral del NEA 2022. El Encuentro había comenzado el jueves y se desarrolló en el Museo Regional Aníbal Cambas.

“Las 10 provincias del Norte Grande tenemos reclamos para hacer al país central, que van más allá de lo político partidario. Y en esa unidad hoy se ve reflejada también en el reclamo de nuestra cultura y en ese corredor cultural que me parece tan acertado”, expresó Arce, en una mesa en la que lo secundaban los máximos funcionarios de Cultura del NEA. “La gente de la cultura trabaja muchísimo, tanto el independiente, como el de que está en la institución oficial. Pero a veces no se nota, porque aún parece que las industrias culturales no son tan importantes o que nuestra labor es decorativa. Al contrario: es el alma del Pueblo, de nuestra gente, la dignidad de nuestros vecinos”, ratificó el ministro de Cultura de la provincia anfitriona Joselo Schuap. Completaban la mesa Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Francisco (Tete) Romero de Chaco y Fredy Jara de Formosa.

Desarrollo

Durante los tres días se compartieron experiencias y reflexiones para ahondar en el Patrimonio Integral del Norte Grande y Paraguay, país especialmente invitado. Se repensaron los vínculos entre Naturaleza, Cultura y Patrimonio con el compromiso puesto en la generación de nuevos ámbitos para rediseñar políticas públicas de gestión gubernamentales y con la resignificación de los modos de construir conocimientos que abran mejores caminos para la valorización de nuestros patrimonios.

El cierre estuvo precedido por las conferencias de Teresa Anchorena (presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos) quien se refirió al “Programa Pueblos Históricos” y por el arquitecto Alberto Petrina (vice presidente de la Comisión) quien habló sobre “Políticas públicas y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico”.

La declaración

En el documento presentado, el Ente Cultural NEA, junto a las provincias del NOA, el Ministerio de Cultura de la Nación y universidades públicas, reunidos en el Encuentro “Pertenencias”, declararon: “Repensar el concepto y las prácticas sobre el Patrimonio, para volver a un concepto que dé lugar a la integralidad de sus sentidos y entenderlo como un derecho de las comunidades”.

Además de “sentirnos parte de una gran región compartida en la que coexisten diversidad de ritualidades; fortalecer perspectivas que den cuenta de la heterogeneidad de las temporalidades; evitar – desterrar- la imposición de las referencias o categorizaciones externas a las propias formas de autopercepción; pensar a nuestras lenguas como patrimonios fundantes, tanto en lo que concierne a sus sistemas de escritura como a la vitalidad de sus prácticas orales”.

“Que la bandera del federalismo como discurso se transforme en una real redistribución material y simbólica más justa y solidaria de la riqueza nacional, tal como lo postula la constitución nacional; que los modos de gestionar el patrimonio son centrales”, agregaron.

Declararon también la necesidad de la sanción del proyecto de ley que extienda por cincuenta años el plazo de caducidad de las asignaciones específicas previstas para las Industrias e Instituciones Culturales a nivel federal; y, por último, que “Pertenencias es la primera posta que da inicio al corredor cultural del Norte Grande, para vincular las rutas y caminos ancestrales, como el otrora Qhapaq Ñan, el del Gran Chacú, como la utopía de la tierra sin mal de los guaraníes, para poner en valor a nuestros patrimonios de diez provincias argentinas, para que nuestras y nuestros artistas y sus producciones circulen y nos hermanen, para crear así una gran región de industrias creativas”.

“La región nos convoca: somos el Norte Grande. Habitamos un territorio de inmensa biodiversidad, somos portadores de la mayor diversidad cultural, estamos en el corazón de la América Latina, tenemos la oportunidad y el compromiso de promover juntos una mirada y un hacer crítico siempre en plural”, finalizaron.

(VAE)