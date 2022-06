Falta de combustible: advierten despidos de empleados y cierre de estaciones de servicio

La escasez de gasoil se convirtió en un drama para Corrientes y el país, y advirtieron que debido a la situación crítica podrían haber cierre de estaciones de servicio y hasta despido de empleados.

La falta de combustible cada vez es mayor, es que desde octubre a la actualidad empeoró la cuestión ya que los volúmenes son bastantes menores sumado a los insumos que se venden. El sector se encuentra en crisis en el país.

“Hay una realidad también que es que en países vecinos, como Paraguay o Brasil, rondan los $300 el litro, nosotros estamos en $120. Tenemos un crudo que está a 57 dólares el barril criollo y en el mundo cuesta 130”, indicó Oscar Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Estacioneros.

Además, afirmó que se volvió a cometer el error de hace unos años que buscaba sostener el precio para que no se disparara la inflación, y “no se logró nada”. Aseguró también que por la falta de subas en nueve meses, sería una locura liberarlo pero es indispensable que se acomode.

“Esta situación pasa un 90% por los precios, las petroleras no quieren traer combustible de afuera por no poner la diferencia. Las estaciones de servicio no forman precio, es un mito que dice que el precio de la nafta forma los precios cuando en realidad es lo mínimo”, explicó a El Litoral.

Asimismo, Pacheco resaltó que están a la espera de que Nación solucione el problema, aunque que todavía no hay información al respecto.

“El Gobierno dijo que iba a importar y que tendremos que esperar hasta el martes (por mañana) para ver cómo continúa y no podemos adelantarnos para saber esa cuestión. Ahora estamos a la espera”, dijo el referente de Estacioneros.

“El desabastecimiento se da a nivel país, sacaron un mapa que decía que era solo en el norte, pero no es así. Lo que sucede es que la zonas donde hay más estaciones de servicio no se siente tanto la faltante por la cantidad en pocos kilómetros, pero en el interior, donde hay una cada tanto, sí. Depende del volumen que hay, la faltante es crítica y hay que preocuparse. Dentro de poco arranca la temporada del arroz y es una actividad que usa bastante combustible”, continuó.

El nivel de desabastecimiento siempre depende del día y la demanda, la situación en Corrientes se vio hace pocos tiempo con largas filas de camiones que llegaban a los 2 o 3 kilómetros, algunos esperan días para poder conseguir gasoil.

“Enero, febrero y marzo quizás no se sintió tanto por las vacaciones. Normalmente las estaciones para esa época tienen un volumen más alto de consumo. Entonces las cantidades llegan en base al consumo del año pasado”, sostuvo Pacheco.

En ese sentido, informó que las estaciones de servicio están con cupos desde que hay escasez y todas manejan de forma particular. En algunas se dan más de 200 litros por día y no despachan tanques, bidones y tambores.

“Tuvimos una reunión con la Secretaría de Energía hace unos 15 días, pero tampoco tuvimos respuesta porque Argentina produce un 70% del consumo y el 30% de lo que falta es lo que hay que importar. Nadie quiere asumir el costo de importarlo, por la diferencia”, señaló.

Precio diferencial

La ciudad de Paso de Los Libres que tiene frontera con Brasil comenzó a aplicar un precio diferencial más alto para vehículos que ingresen a territorio nacional y compren combustible.

“Hay precio diferencial instalado, pero igualmente cargan porque sigue siendo más barato para ellos. Desconozco el monto, pero en Posadas, por ejemplo, el que aplica tiene un 10% por encima del precio, así que la situación es similar a Paso de los Libres. Después lo que sucede también es que se colocan patentes argentinas para que les salga más barato”, contó Pacheco.