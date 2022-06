Es delantero de la Liga Cordobesa y llegó como refuerzo a Boca Unidos

En un mercado complicado para la categoría, Boca Unidos está posando su mirada en valores juveniles. Días atrás llegó el defensor Nahuel Franco (20), que se transformó en la primera incorporación de las cuatro posibles que pueden sumar los equipos del Federal A, y ayer arribó el delantero Pablo Palavecino, quien en las próximas horas firmará el contrato que lo ligará al club correntino.

“Palavecino tiene 21 años y es uno de los jóvenes talentos de la Liga Cordobesa de Fútbol. Un atacante picante y atrevido, que tiene gol y también desequilibrio”, firmó hace menos de un mes el colega Hernán Laurino para el diario La Voz del Interior.

A la hora de describir la posición que mejor le sienta en la cancha, Palavecino le dijo al suplemento Mundo D: “Me acostumbré a esta posición en Las Palmas, donde me ponen tipo enganche, suelto. Me gusta asistir y también llego al gol. En Avellaneda jugaba de extremo, hacía muchos goles. Ahora me siento un jugador más completo”.

Aunque reconocido hincha del Pirata cordobés, el joven delantero pasó por las inferiores del eterno rival, club que lo fue a buscar de Avellaneda a los 15 años. “Me estaba yendo muy bien realmente. En Talleres estuve hasta los 19 años. Llegué a jugar en séptima, sexta y quinta de AFA. En 2019 fui a primera local de Liga y después me fui yo solo… Me arrepiento porque fue culpa mía. Fue por un tema de conducta y me di cuenta tiempo después que me había equivocado. Aprendí de mi error”, contó Palavecino.

Tras dejar la “T”, Pablo abandonó la redonda y comenzó a trabajar de albañil, hasta que su viejo club, Avellaneda lo rescató y le devolvió la alegría por el fútbol. Hasta allí vino a buscarlo el histórico exarquero de Belgrano, Juan Carlos Olave, quien lo llevó a Las Palmas para jugar el último Torneo Regional Federal Amateur, quedando luego en el equipo para el campeonato liguista.

En Boca Unidos Palavecino firmará su primer contrato profesional. Quizá, si hace las cosas bien en el equipo correntino, su presencia con la camiseta aurirroja sea el primer paso de este joven, que sueña con vivir del fútbol y llegar a la máxima categoría para ayudar a su familia, como lo expresó en la entrevista realizada por el diario cordobés por excelencia.

