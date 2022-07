Multitudinario banderazo para reclamar reacción al Gobierno

Luego de una semana marcada por la crisis política que atraviesa el oficialismo y su consecuente disparada cambiaria, miles de manifestantes se concentran este sábado en las inmediaciones del Obelisco para llevar adelante el “Argentinazo”, una protesta convocada para protestar en contra del Gobierno y que tiene réplicas en varias ciudades del país.

Se trata de un banderazo que fue organizado a través de las redes sociales por diferentes usuarios que llamaron a reclamar contra la gestión de Alberto Fernández a las 16, en el marco del Día de la Independencia.

Pasadas las 17, miles de manifestantes ya se encontraban en la intersección de la avenida Corrientes y 9 de Julio con banderas de Argentina y carteles que repetían la consigna principal de la jornada: “Defendamos la República”.

La mayoría de los mensajes repudiaban el accionar del Gobierno, otros que pedían por una Justicia independiente y varios que hacían alusión a políticos corruptos.

“Viva la patria”, “Gobierno de ladrones” y la repetida imagen de Cristina Kirchner vestida de presa que se replica en las marchas opositoras fueron algunos de los mensajes que más se vieron.

Pasadas las 18, la protesta se fue desconcentrando. No obstante, mientras el tránsito en la zona del Obelisco se normalizaba casi totalmente, un nutrido grupo de gente que se manifestaba en la zona continuó su reclamo en Plaza de Mayo.

El traslado hacia dicho lugar se realizó luego de que se retiraran las agrupaciones de izquierda que marchaban allí más temprano.

Si bien se trató de una manifestación sin incidentes importantes, existió un momento de tensión entre los presentes y la policía cuando quienes protestaban se colgaron de la reja de la Casa Rosada y se increparon con los agentes que se encontraban del lado de adentro.

Fueron varios minutos de gritos y algunos forcejeos que hasta pasadas las 19 no habían pasado a mayores.

En este sentido, la mayoría de los que tenían actitud confrontativa eran militantes libertarios: mientras discutían con las autoridades, hacían flamear sus banderas de Gadsen —amarillas e ilustradas con una serpiente con el lema Don’t Tread on Me (No me pises)— característica del movimiento.

También mostraron otros de sus símbolos predilectos: vestían remeras estampadas con la misma consigna o el logo de prohibido el Che Guevara.

La marcha recibió el apoyo de varios dirigentes opositores que se hicieron eco de la convocatoria y la compartieron con sus seguidores.

Uno de ellos fue Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, quien se hizo presente en la protesta que comenzó a reunir decenas de personas cerca de media hora después del horario establecido para el encuentro.

Junto a él, estuvo presente la diputada Silvia Lospennato, quien publicó una imagen de la marcha en sus redes sociales.

También asistió el actor Luis Brandoni, que en diálogo con TN compartió: “La gente quiere manifestar su mal humor sin violencia. Queremos vivir en democracia y que esto termine de una vez así recuperamos la democracia para siempre”, dijo.

Y añadió: “Esto es una mayoría extraordinaria de gente que vino espontáneamente, no la trajo nadie. Esa es la verdad. El Gobierno no escucha nada. Nosotros tenemos la decisión de venir y gastar los zapatos, satisfechos de venir a Plaza de Mayo a cantar el himno. La gente está harta de esto, en las elecciones se van a enterar”, dijo el artista mientras de fondo pedían que “se vaya Cristina”.