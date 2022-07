Eduardo Domínguez se fue de Independiente: "No cumplimos con las expectativas"

Pasaron seis horas desde que comunicó su decisión puertas adentro hasta que salió del predio de Villa Domínico para oficializarlo con la prensa. Eduardo Domínguez renunció a su cargo como técnico de Independiente a pesar del intento de los jugadores por convencerlo. Habló dos minutos y no aceptó preguntas. Se lo notó muy compungido.

"No cumplimos con las expectativas en Independiente", reconoció Domínguez tras dirigir 29 partidos y obtener 10 victorias, nueve empates y 10 derrotas. Salvo el triunfo ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina y el costoso 2-1 ante Estudiantes en La Plata por la Liga Profesional, no se recuerdan partidos resonantes bajo su mandato. Es que de las ocho sonrisas restantes, dos fueron a Deportivo La Guaira y otras dos a General Caballeros por Copa Sudamericana. Después, el gran detonante: dos caídas en el clásico de Avellaneda contra Racing.

"Es un momento difícil para mí y obviamente para el equipo. Hoy estuvimos hablando con los jugadores, los dirigentes y Daniel Montenegro. Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me abrió las puertas y me hizo sentir cómodo, bien para trabajar tranquilo. Y al Rolfi por la confianza que me brindó y por haber puesto los ojos en mí para escalar este proyecto", explicó.

E inmediatamente hizo una autocrítica: "Agradecerle a los jugadores y al hincha por ese cariño que me siguen dando constantemente, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no la hemos podido devolver en resultados. Hay que dar vuelta la página y mirar para adelante. Le deseo todos los éxitos porque me trataron de maravilla".

"Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Yo estoy tranquilo que lo di todo. Agradecerle nuevamente al hincha, al club, al Rolfi, a los jugadores y al staff porque se han brindado todos. No nos alcanzó, esperemos que puedan alcanzar los resultados que merece la institución", concluyó.

Domínguez fue breve, pero sus palabras hicieron un poco ruido porque no reflejó el malestar que arrastraba con el oficialismo, en especial por el mercado de pases.

En este complejo contexto del club de Avellaneda, la danza de nombres para reemplazar al técnico ya comenzó. Las primeras posibilidades que se barajan son Frank Darío Kudelka, Martín Palermo, Mauricio Pellegrino y Jorge Almirón. Mientras tanto, Claudio Graf, el DT de la Reserva, se hará cargo del interinato.

TyC Sports