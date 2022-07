El correntino Carlos Layoy ya está en EE.UU. para competir en el mundial

Bruno Ariel Gimenez

Cada vez falta menos. El atleta correntino Carlos Layoy ya se encuentra en Oregon, Estados Unidos, donde desde el próximo viernes competirá por primera vez en el mundial de atletismo que se desarrollará más precisamente en Eugene.

El oriundo de Paso de los Libres arribó ayer al país del norte junto a parte del resto de la delegación que representará al país en el campeonato que se desarrollará hasta el próximo 24 de julio. Junto a Layoy estuvieron Carolina Lozano, Belén Casetta, Florencia Borelli y Eulalio Muñoz.

La presentación del correntino está prevista para el viernes a las 14.10, cuando empiecen a desarrollarse las pruebas clasificatorias de salto en alto. La final, en tanto, se desarrollará el próximo lunes 18 de julio, desde las 21.45.

El libreño de 31 años, campeón del Iberoamericano 2018 y ganador de la medalla de bronce en el Sudamericano de Guayaquil, Ecuador 2021, viene de obtener el cuarto puesto en el torneo internacional de atletismo de Nantes, Francia, en el marco de su gira europea, el pasado 11 de junio.

Allí logró una marca de 2,20 metros, el mejor registro de su gira, y terminó en el cuarto puesto de la competencia que ganó el francés Nathan Ismar, con un registro de 2,26 metros.

Antes, el miércoles 8, había obtenido la medalla de oro en Espoo, Finlandia, con una marca de 2,16 metros, y logró así su cuarta presea dorada consecutiva en torneos internacionales, ya que el sábado 4 de junio ganó el certamen internacional de la ciudad francesa de Troyes, con un registro de 2,18 metros —fue nuevo récord de campeonato—; el domingo 5 de junio logró el primer puesto en Amiens, también en Francia, con 2,14. Previamente ganó en Huesca, España, con un salto de 2,13 metros.

Una vez confirmada su presencia en la delegación argentina, el correntino había escrito en su cuenta oficial de la red social Instagram (@carloslayoyarg): “Hace 15 años que dejo todo en cada entrenamiento para estar en competencias de este nivel, y tarde o temprano todo llega. Por eso mismo nunca hay que dejar de perseguir los sueños”.

“Sin duda, Tata, estés donde estés, estás ayudando a que esto se me esté dando”, había escrito en la primera parte del posteo. Luego finalizó: “De corazón, gracias a todos los que apoyan mis sueños”.

En el mundial, además de Layoy, competirán Florencia Borelli, quien clasificó en dos pruebas y optará por los 5.000 metros llanos en pista. La atleta será acompañada en los 3.000 metros con obstáculos por Belén Casetta y Carolina Lozano.

En hombres participarán Germán Chiaraviglio, el lanzador de martillo Joaquín Gómez, el maratonista Eulalio Muñoz y el marchista Juan Manuel Cano.

Por su parte, Ignacio Carballo (lanzamiento de bala) se encuentra gestionando su visa para ingresar a Estados Unidos.

Y finalmente no estarán Federico Bruno (1.500 metros llanos) y el maratonistas Joaquín Arbe, ya que no consiguieron la visa a tiempo y no pudieron viajar.