Antonela Roccuzzo mostró que Darío Barassi cumplió con su promesa por el cumpleaños de Lionel Messi

“¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”. Días atrás, Darío Barassi estaba exultante cuando recibió una inesperada respuesta vía Whatsapp de Antonela Rocuzzo, la esposa del futbolista. Sucede que el conductor de 100 argentinos dicen le había enviado un mensaje a Lionel para saludarlo por su cumpleaños y fue la mamá de Thiago, Mateo y Ciro quien le contestó.

“Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, se la escucha decir a Roccuzzo.

Acto seguido, el también actor reproduce el segundo audio, que en esa ocasión era de La Pulga: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”. Y de fondo se escucha la voz de su pareja, que le pide por facturas. “Dice Anto que va a pensar de ir a jugar ahí con la hermana. Un beso grande a todos, nos vemos, chau”, cierra el audio Lio.

Lo cierto es que, cumpliendo con su promesa, Barassi le envió lo que la rosarina le había pedido y este miércoles ella misma lo compartió en sus stories de Instagram. En un video en el que se ve una bolsa con el nombre del programa, mostró todo que le había enviado: unas facturas rellenas con dulce de leche, una picada con gran variedad de fiambres, medialunas de manteca y otras con jamón y queso. “¡Muchas gracias!”, escribió Anto, y etiquetó a las cuentas del conductor y del ciclo de El Trece.

Completamente shockeado por este agradecimiento, Barassi replicó dichas historias y agregó: “¡Ay, ay, ay, mi peso en amor para esta pareja que lo es todo!”. “¡Hitazo de 100 argentinos dice. Grosa Flor Gattario”, señaló en referencia a su productora. En tanto, luego se filmó, aún sin poder creer lo que acababa de ver: “Eh...me ch...un huevo el resto. Soy amigo de Anto y Leo. Soy amigo, ¿entendés lo que te digo? Soy amigo. Envidiame, hermano, en mi vida pateé una pelota”.

Este no el primer intercambio virtual que el conductor tiene con los rosarinos. Por caso, a mediados de mayo Darío había revelado un desopilante chat que mantuvo con la esposa de Messi. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”, había preguntado. Y detalló: Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.

Acto seguido, con una particular voz, imitó el audio que le envió como respuesta: “´Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’. Y ella me pone: ‘Jajaja, genio’. Y yo: ‘De verdad te lo digo´”. “Me das vergüenza”, se escuchó decir a una de las productoras del programa de El Trece. A lo que el anfitrión contestó: “Un bol...yo también me di vergüenza. Porque yo soy cero cholulo, pero bueno”.

