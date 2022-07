Solanas apuesta a mejorar lo realizado por San Martín en la pasada temporada

San Martín apuesta en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) a la continuidad del proyecto que encara el entrenador Diego Vadell y dentro del plantel, uno de los que sigue es Matías Solanas. El escolta entrerriano muestra un constante crecimiento, tuvo una participación con la selección argentina y tuvo ofertas para jugar en el exterior pero eligió seguir en Corrientes.

“Hubo algunas ofertas de afuera pero quedarme en San Martín fue la mejor opción. Me quedo en club que conozco, que trabaja muy bien, que venimos haciéndolo muy bien hace varios años y creo que eso fue lo principal; y la verdad es que me siento muy cómodo también”, sostuvo el jugador de 23 años.

“Es un poco apresurado, todavía no sé”, relató sobre la posibilidad de seguir jugando en el exterior, “pero lo que sí sé es que quiero disfrutar al máximo esta temporada porque no sé si puede ser la última; pelear por todo lo que podamos, cumplir los objetivos porque no sé si va a ser la última. Quiero disfrutar al máximo porque siempre me trataron muy bien en San Martín”, agregó en declaraciones que realizó el programa La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

Además de Solanas, San Martín anunció la continuidad de Gastón García, Santiago Ferreyra, Emiliano Basabe, Javier Saiz y Rolando Vallejos. Además de los U23 Dylan Bordon y Franco Méndez.

“Está muy bueno mantener la base del equipo porque ya tenemos una idea del año pasado. Vamos a tener que trabajar mucho para mejorar algunas cosas que nos faltaron y mejorar lo del año pasado”, reconoció.

“Se está armando para pelear, para ser competitivo como lo fuimos todos estos años. Este año se suma la Sudamericana, tenemos que aprovechar y disfrutar eso. Creo que nos armamos bien para competir, estaría faltando alguien el cuatro, pero hay que esperar”, dijo mientras los dirigentes buscan completar el plantel con la llegada de algunos internos.

El objetivo trazado por Solanas es “seguir creciendo y “mejorar lo del año pasado” y ahora “estoy entrenando y mejorando la técnica individual. Tomé la decisión de entrenarme para llegar de la mejor manera al inicio de la pretemporada”.

La Liga Nacional comenzará el 5 de octubre y para esta temporada se eliminó el Súper 20, algo que escolta consideró que “está bueno que se arranque con la Liga porque va a ser competitivo desde el principio”.

Ramírez Barrios

El correntino Fabián Ramírez Barrios cumplió otra destacada labor en Cordón que venció a Olivol Mundial, por 87 a 79, en un partido válido por la sexta fecha del Metro de segunda división del básquetbol de Uruguay.

Ramírez Barrios cerró su actuación, con un balance de 13 puntos (4-5 en dobles, 0-4 en triples, 5-9 en libres), 4 asistencias, 4 robos y 3 rebotes en 31 minutos en cancha.

En el mismo equipo, también tuvo una gran labor Eduardo Vasirani, que se sumará a Comunicaciones para la próxima Liga Nacional.

El pivote platense, de 31 años, concretó una planilla de 16 tantos (6-9 en dobles, 4-5 en libres), 16 rebotes, 2 bloqueos, una asistencia y un recupero en 31 minutos.