Esquina: confirman que fue intencional el incendio de la vivienda de una concejal

El incendio que destruyó totalmente la vivienda de una concejal de la ciudad de Esquina fue intencional. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte, quien anticipó que la policía ya investiga esa hipótesis junto con el asalto al corralón de materiales de la familia de la edil, que ocurrió casi al mismo tiempo.

Cabe recordar que el incendio se produjo a la madrugada del domingo. Las llamas rápidamente consumieron por completo una casa propiedad de la concejal Gloria Fornies, quien milita en las filas de Encuentro Liberal. En el momento del siniestro ígneo no había nadie. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Esquina acudieron al lugar, aunque a pesar del trabajo realizado durante casi tres horas, no pudieron salvar nada. Fue la misma Fornies quien señaló la posibilidad de que se tratara de un incendio intencional y denunció que también le entraron a robar a un corralón de materiales propiedad de su familia.

“En mi casa perdí todo. Y cuando estábamos recuperándonos del shock comprobamos que nos entraron a robar a nuestro negocio”, dijo Fornies en declaraciones a Radio Dos. “Quedé con lo puesto”, añadió.

La mujer relató que “al tranquilizarnos, empezamos a ver las cámaras y la del corralón no funcionaba”. Del corralón se habrían llevado también una importante suma de dinero.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, confirmó que se trató de un hecho intencional: “Incendiaron la casa de la concejal de Esquina, está trabajando el fiscal Mosquera”, y luego confirmó que el fuego afectó también un galpón.

“El incendio fue provocado. Puede ser un estrago doloso inducido por otras personas”, detalló el ministro, quien confirmó que se trabaja con dos hipótesis. “Podría estar vinculada a personas con los que esta familia realizaba trabajos, o al robo que ya sufrió esta concejal hace más de un año. En ese caso condenaron a tres personas”, detalló.

Fornies, por su parte, apuntó sus sospechas hacia “una banda organizada que nos venía estudiando, yo venía viendo que mis perros ladraban mucho y salían a recorrer y no veía nada. Siempre a la misma hora, a las 2 de la madrugada”, dijo.

La edil dijo, sin embargo, que “no presté mucha atención porque no me esperaba nada de esto. La gente me conoce, sabe cómo hice las cosas que tengo, somos una familia de mucho trabajo”, afirmó, antes de revelar su sospecha: “Podría tener que ver con la condena de las personas que robaron en mi propiedad hace más de un año. Se trata de tres personas que están detenidas en Esquina”.

