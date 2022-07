Juntos por el Cambio rechazó la advertencia de Fernández

El efusivo discurso del presidente Alberto Fernández en el que cuestionó a los productores del campo que no liquidan su cosecha por la brecha cambiaria “cuando el país los necesita”, generó la inmediata reacción de referentes de Juntos por el Cambio, quienes le reclamaron al Gobierno que exhiba un plan para frenar la disparada del dólar.

Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, fue uno de los primeros dirigentes de la oposición que salieron a rechazar los dichos de Fernández quien, en medio de la creciente incertidumbre por la profundización de la crisis económica, aseguró que no le van a “torcer el brazo” y que le pondrá “el pecho” a los problemas de la economía, al encabezar un acto en la Casa Rosada. En ese marco, Fernández apuntó contra el campo: “Guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”, sostuvo.

Para Negri, el mensaje del Presidente “sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”. “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó USD 20.000 millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”, afirmó. El jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que la Casa Rosada no tiene ni rumbo ni plan. “Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros cinco meses del año gracias al campo. Dejen de mentirle a la gente”, sostuvo.