Renta inesperada: el oficialismo busca acuerdos para avanzar en agosto

El Frente de Todos buscará avanzar en agosto en la Cámara de Diputados con el debate del proyecto de Renta Inesperada con el objetivo de reforzar los recursos del Estado nacional y para eso buscará enhebrar acuerdos con los bloques provinciales, informó a Télam el titular de la bancada del oficialismo, Germán Martínez.

El Gobierno nacional envió en los primeros días de junio un proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas que registren ganancias extraordinarias derivadas del impacto global por la guerra en Ucrania, con el objeto de sumar nuevos recursos a las arcas públicas.

En una entrevista con Télam, Martínez señaló que su aspiración era tratarlo antes de julio: “Pero no pudimos y ahora vamos a empezar el debate de esta herramienta muy interesante, importante, que nos puede generar un plus de recursos no solo fortalecer la acción del Estado Nacional sino para las provincias”, dijo.

En ese sentido, el legislador santafesino recordó que con la iniciativa se aumenta “la alícuota del impuesto a las ganancias de las sociedades y eso es coparticipable”, con lo cual se generan “recursos para las provincias”.

“Espero poder empezar a trabajarlo y generar las mayorías necesarias para poder aprobarlo”, apuntó el diputado.

(JML)