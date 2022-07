Conmovedor relato de Bambi, el hermano de Chano, sobre cómo fue su reencuentro

Bambi Moreno Charpentier, el hermano de Chano, dio que hablar por su conmovedor relato en su visita a Podemos Hablar sobre cómo fue el reencuentro después del disparo que recibió en julio del 2021.

“Recibí un llamado, estaba en mi casa, eran casi las doce de la noche, fue algo de lo que jamás te podés imaginar, sobre todo cuando tenés una relación como la que yo tengo con mi hermano, tan estrecha”, contextualizó el músico.

Luego, dio detalles de cómo se enteró del suceso: “A mí no me explicaron muy bien qué había pasado, me dijeron ‘recibió un balazo’, y yo pensé que tenía un disparo en la pierna de una bala de goma porque me habían dicho eso”.

“Entonces iba relativamente tranquilo y pensaba ‘si lo trajeron 70 kilómetros para acá, está bien’ pero él se estaba muriendo y yo no lo sabía”, expresó conmovido sobre el inolvidable momento en que la vida de su hermano dependía de los médicos.

Así, Bambi contó qué fue lo que le dijo Chano antes de que lo operaran: “Me acerco a la camilla, lo despierto porque estaba medio inconsciente y me dice ‘Bambi no quiero visitas’, con humor, yo dije ‘este está loco’, me dio un abrazo y lo metieron a cirugía”.

Cabe recordar que aquella noche, el cantante tuvo que ser trasladado a un hospital desde su casa en Exaltación de La Cruz después de sufrir una crisis por la que su madre terminó llamando a un equipo de salud metal y a la policía, a quienes se enfrentó y recibió un disparo que casi le cuesta la vida.

BAMBI MORENO CHARPENTIER CONTÓ QUÉ LE DIJO EL MÉDICO QUE OPERÓ A CHANO TRAS EL DISPARO

Bambi Moreno Charpentier contó en el programa de Telefé qué le dijo el médico que operó a Chano después de recibir un disparo por el que debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del pancreas.

“Después el cirujano que lo operó nos contó que por diez minutos más o menos se salvó la vida”, expresó el músico sobre su hermano, a quien le salvaron la vida después de sufrir un enfrentamiento con la policía en medio de una crisis vinculada al consumo de drogas.

Fuente: Ciudad.com.ar