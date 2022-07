Una niña correntina con tumor cerebral fue intervenida por segunda vez y piden ayuda

Joseline fue operada por un tumor cerebral maligno por segunda vez en lo que va del año. Se trata de una niña de siete años que se encuentra internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II en terapia intensiva.

Por el momento, los médicos deben esperar 24 horas para ver cómo evoluciona tras la compleja cirugía. “El doctor me dijo que la operación se complicó un poco, no me contó el motivo. Sabía que iba a ser más riesgosa que la anterior que fue en marzo”, comentó la madre, Macarena Rodriguez.

“Ahora tenemos que esperar para ver si no quedaron secuelas. Estamos internados en terapia hasta mañana (por hoy) que la van a volver a ver los neurólogos y ahí quizás nos pasen a sala. Lamentablemente, la terapia está llena y necesitan liberar camas. Entonces, el doctor me dijo que si no levanta fiebre y está bien, la van a pasar a sala”, afirmó a El Litoral.

Macarena y Joseline son de la localidad de San Lorenzo y viven junto con la abuela de la niña, la pareja de ella y dos tíos.

La madre de la pequeña empezó a notar que su hija tenía problemas de vista desde junio del año pasado, entonces decidió hacerle un chequeo con el oculista antes del comienzo de las clases. Al momento de los estudios, el oftalmólogo le indicó que notaba algo raro y quería consultar con unos colegas.

Después de unos días, el médico se contactó nuevamente para informarle que la iba a derivar al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde sería internada un día para realizarle diferentes estudios.

Al día siguiente, cuando le dieron los resultados, una enfermera le confirmó a la madre que tenía un edema en las papilas y que la dejarían en observación. Tras pasar un día más, se entrevistaron con un neurólogo que le informó que su pequeña hija padecía un tumor cerebral.

“Me dice que va a ir a cirugía porque corre el riesgo de que caiga en coma de tres a seis meses porque tiene un tumor grande que mide casi 5 centímetros. Entonces, le hacen la cirugía el 25 de marzo y el 31 nos vamos a nuestra ciudad San Lorenzo, con el alta”, contó la madre, tras la primera intervención de la niña.

Para el 8 de abril volvieron a Corrientes porque tenía turno con el neurólogo y es cuando le afirmaron que tras realizar algunas biopsias descubrieron que era cáncer. Tras realizarle unos estudios a fines de abril, descubrieron que restos del tumor continuaban en la cabeza de la niña.

“El neurólogo me dice que este año sí o sí debe volver a cirugía porque deben quitar todo para luego comenzar el tratamiento para el cáncer. Se hicieron estudios prequirúrgicos y el 13 de julio sabía cuándo iba a a ser la fecha, la internaron y hoy (por ayer) la operaron”, contó Rodriguez.

“Tendremos que volver a hacer estudios de nuevo, esperemos que no haya quedado nada porque me dijeron que son 2 cirugías en 4 meses y es mucho para una criatura, y por ser la cabeza no había otras opciones, por eso esperemos que ahora hayan podido quitar todo”, continuó.

“Por el momento no nos pidieron nada los médicos, pero cuando debíamos hacer las curaciones en la cabeza y la operación anterior me habían pedido un líquido especial. Me dijeron que me iban a pedir yogur para alimentarla y debe ser de vainilla porque si es de frutilla y vomita no saben si es sangre o el alimento”, manifestó.

Además, por pedido de los médicos le están construyendo una habitación especial en su hogar porque deben continuar con las curaciones de las dos cirugías. La primera producto de la primera operación y la segunda como resultado de la intervención de ayer.

Para dar algún tipo de ayuda a la pequeña, se pueden comunicar al 379-4011156.

(GGC)