Valdés, crítico con Nación, alista cortes de cintas y reunión con gobernadores

Gustavo Valdés iniciará mañana la semana con la toma de juramento a la nueva ministra de Turismo de la Provincia, Alejandra Eliciri, también encabezará una serie de inauguraciones de obras en Capital y en el interior de la provincia, donde además continuará con la entrega de computadoras del programa “Incluir” y no se descarta su participación en la 11ª Asamblea de Gobernadores de Norte Grande.

Tras la renuncia de Sebastián Slobayen del Ministerio de Turismo, el gobernador de Corrientes arrancará sus actividades con la inclusión de la tercera mujer al gabinete provincial. Asumirá como titular de la cartera Eliciri según lo anticipó en su cuenta de Twitter.

“Ahora vamos a inaugurar más cuadras para Corrientes. Seguramente nos vamos a trasladar al interior provincial. La semana que viene vamos a seguir con inauguraciones de obras, vamos a seguir entregando las computadoras del programa “Incluir” en Capital que habíamos dejado las últimas 2.000 para esta semana. Con más trabajo e inauguraciones de obras con el intendente Eduardo Tassano y trabajando mucho en el interior”, comentó Valdés a la prensa sobre la agenda que desarrollará en los próximos días.

El desembarco de Valdés en el interior provincial podría implicar una reunión de gabinete, modalidad de trabajo que adoptó tras los incendios y la sequía que afectó a Corrientes.

Además, ante una nueva Asamblea de los gobernadores de Norte Grande que se realizará el martes en Formosa, no se descarta la participación del mandatario provincial en el marco de los reclamos que viene realizando contra el Gobierno nacional.

Gobernadores

Luego de la 10ª Asamblea de Gobernadores del NEA y NOA que se realizó en Tucumán, el martes se llevará adelante un nuevo encuentro en la provincia de Formosa.

“Vamos a tener el honor de recibir a nueve gobernadores de las diez provincias que integran el Norte Grande, más funcionarios encabezados por el jefe de Gabinete de la Nación, el doctor Juan Luis Manzur, y el ministro del Interior (Wado de Pedro)”, dijo a Agenfor el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, quien adelantó que “también contaremos con la presencia de otros ministros que nos confirmarán el fin de semana”.

“Los gobernadores del Norte Grande hace un tiempo vienen peleando para que hayan políticas federales que tengan permanencia en el tiempo y que trasciendan a un período de Gobierno de Políticas de Estado que queden fijados, como es el caso de la hidrovía para los años venideros”, explicó Ibañez.

Cruce

Pero la 11ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande se concretará luego de una semana donde el mandatario provincial salió con los tapones de punta a responder al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien había acusado a las provincias limítrofes de dejar “escapar” el gasoil por la frontera internacional y mencionó que un “ejemplo sería Corrientes, que en el último mes aumentó la venta de gasoil en un 40%”.

“Nosotros no controlamos la frontera, no controlamos Gendarmería, Aduana, Afip, Policía Aeronáutica, no tenemos ni controlamos la política energética, no tenemos YPF, no fijamos el valor del combustible. Me parece que se está lavando la responsabilidad con los gobernadores de provincias fronterizas y poniendo de ejemplo justo a la provincia opositora”, indicó Valdés responsabilizando a Fernández por la escasez de gasoil, posibilidad que había sido alertada por los gobernadores del Norte Grande desde el mes de abril.

“En la reunión del 8 de abril, en Salta, los gobernadores del Norte Grande advertimos a Nación sobre la falta de combustible. Pasaron más de dos meses y recién ahora el presidente se sorprende porque en las fronteras se llevan el gasoil. Lo señalamos, pero no nos escucharon”, tuiteó Valdés recordando a Fernández sobre la advertencia que realizaron los mandatarios del Norte Grande.

Pero este cruce entre Valdés y Fernández también se produjo luego de la convocatoria del campo a un cese de comercialización que se concretará el 13 de julio en todo el país, jornada en la cual no se descartan concentraciones en diferentes puntos, ya que dada la falta de gasoil y los sobreprecios, los ruralistas analizan manifestarse en las provincias.

Se debe señalar que la Sociedad Rural de Corrientes se plegará a la medida nacional luego de considerarse pionera en el reclamo por el problema de desabastecimiento durante la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien participó en la cena de autoridades en el marco de la Exposición Nacional de Razas que se realizó en Corrientes.

En esa oportunidad, Valdés reclamó al Gobierno nacional que “se supriman los impuestos sobre el diésel, de manera que nosotros tengamos acceso más urgente y rápido para tener combustible que mueva nuestra producción”.

Se debe señalar que la escasez de gasoil estaba contemplada como uno de los temas centrales del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, pero la renuncia del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que se produjo ayer por la tarde y de manera sorpresiva, podría afectar el desarrollo del evento donde también estaba previsto avanzar con los reclamos en torno a la agenda productiva y el pedido por una distribución más federal de los subsidios en materia de energía y transporte público, entre los más de 20 puntos que conforman la agenda que vienen abordando los mandatarios provinciales.